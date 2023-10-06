Суд залишив без змін розмір застави Коломойському

Сторона захисту стверджувала, що Коломойський «не має змоги хоча б теоретично» сплатити заставу в майже 3,9 млрд грн

Адвокати під час засідання заявляли, що вважають незаконним попереднє рішення суду про запобіжний захід, і просили скасувати тримання під вартою

Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського на скасування застави у майже 3,9 млрд грн. Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

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Адвокати під час засідання заявляли, що вважають незаконним і необґрунтованим попереднє рішення суду про запобіжний захід, і просили скасувати тримання під вартою.

Також сторона захисту стверджувала, що Коломойський «не має змоги хоча б теоретично» сплатити таку заставу. А ще адвокати заявили про хронічні захворювання бізнесмена, через які запобіжний захід є «несумісним зі станом здоров'я».

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Натомість прокурори виступали проти апеляції.

Суддя поінформувала, що громадянство Ігоря Коломойського було припинено від 17 липня 2022 року. Бізнесмен відповів, що міграційна служба про це його не повідомляла. Натомість він визнав, що має паспорти Кіпру та Ізраїлю.

Прокурори заявили, що у Коломойського окрім внутрішнього паспорта громадянина Ізраїлю є і закордонний. Про це свідчать документи посольства Ізраїлю в Україні.

За словами прокурорів, якщо суд пом'якшить Коломойському запобіжний захід, який не передбачатиме тримання під вартою, є ризики його переховування від слідства на території Кіпру та Ізраїлю.

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«Якщо сторона обвинувачення звернеться з відповідним запитом по міжнародну правову допомогу до вказаних країн для видачі Ігоря Валерійовича, то Європейська конвенція про допомогу в кримінальних справах містить застереження щодо Республіки Кіпр, в якій говориться, що уряд Республіки Кіпр залишає за собою право відмовити у передачі своїх громадян. Існує реальний ризик того, що Ігор Валерійович, перебуваючи на території даної країни, не буде виданий взагалі для кримінального переслідування на території України», – наголосив прокурор.

Раніше повідомлялося, що 25 вересня, Київський апеляційний суд розглянув скаргу на запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його вирішили залишити під арештом з можливістю внесення застави у розмірі майже 510 млн грн у справі щодо легалізації понад пів мільярда гривень «Приватбанку».

Телеведучі та журналісти телеканалу 1+1 були готові взяти на поруки олігарха Ігоря Коломойського, проти якого сьогодні триває суд.

Як повідомлялося, сьогодні, 25 серпня, розпочався суд у справі олігарха Ігоря Коломойського. На цьому засіданні мають розглянути апеляцію Коломойського на запобіжний захід. На засідання суду прийшли ведучі 1+1: Алла Мазур, Юрій Горбунов та Наталія Мосейчук. До того ж у залі помітили і колишнього міністра культури Олександра Ткаченка.

Нагадаємо, 2 вересня вранці правоохоронці вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру одразу за кількома статтями.

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Шевченківський райсуд Києва переглянув запобіжний захід для українського олігарха Ігоря Коломойського у справі про незаконне заволодіння 5,8 млрд грн. За новим рішенням суду, суму застави збільшено з 509 млн грн до 3 млрд 891 млн грн.