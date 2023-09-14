Чому Коломойський не платить заставу? Деталі нового судового рішення

На прохання адвоката олігарха Феміда додатково роз’яснила, куди ж вносити 510 млн застави

Захист олігарха і підозрюваного у шахрайстві та відмиванні доходів Ігоря Коломойського попросив суд надати банківські реквізити для внесення застави у 509,96 млн грн. Це випливає з нової ухвали Шевченківського райсуду Києва, з якою ознайомився «Главком».

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Нагадаємо, що у суботу, 2 вересня трійка правоохоронних органів (Служба безпеки, Бюро економічної безпеки і Офіс генпрокурора) завітали до помешкання бізнесмена і вручили підозру. Того ж дня Шевченківський райсуд столиці взяв Коломойського під варту з можливістю внесення застави на трохи більше пів мільярда гривень. Після вердикту Феміди адвокати Коломойського повідомили ЗМІ, що їхній клієнт не вноситиме застави, а подаватиме апеляцію.

Однак далі відбулися події, які пояснюють таку поведінку олігарха. По-перше, після арешту олігарх отримав нову підозру зі значнішими цифрами. У заволодінні 9,2 млрд грн Приватбанку його звинуватило Національне антикорупційне бюро. По-друге, оскарження рішення про взяття під варту розтягнулося у часі. Київський апеляційний суд переніс розгляд на 25 вересня. Причина – Шевченківський райсуд затягнув із передачею матеріалів справи Коломойського.

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До того часу Коломойський продовжує утримуватися в ізоляторі СБУ, що на провулку Аскольдів, 3А. Термін його арешту визначено до 31 жовтня 2023 року.

Апеляційний суд розгляне справу Коломойського 25 вересня скріншот із сайту суду

Цікава деталь. Ще у 2008 році керівник СБУ Валентин Наливайченко затвердив Інструкцію про порядок тримання осіб у спеціально відведених місцях для тимчасового тримання (ізоляторах тимчасового тримання) Служби безпеки. Згідно з цим документом, в ізолятор СБУ поміщаються особи, затримані за підозрою у вчиненні злочину. І тут термін їхнього перебування залежить від кількох факторів. Серед них може бути скасування або зміна запобіжного заходу. Або ж внесення грошової застави, яку визначив слідчий суддя. З огляду на це Ігор Коломойський може перебувати в ізоляції СБУ поки не внесе застави або поки суд не змінить йому запобіжний захід.

Коли ж стало відомо про відтермінування строку апеляції, адвокат Коломойського прийшов до суду з показовим клопотанням. Він цікавився банківським рахунком, на який таки можна було б перерахувати заставу, яку передбачив суд, узявши під варту олігарха. Суддя Вадим Ковтуненко окремою ухвалою розтлумачив: застава на суму 509,96 млн грн може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою на депозитний рахунок теруправління Державної судової адміністрації у Києві.

Суд зазначив рахунок, на який Коломойський може зробити донат і вийти на волю скріншот ухвали Шевченківського райсуду Києва від 6 вересня

Якщо Коломойський справді хоче залишити ізолятор СБУ, то після внесення застави автоматично включаються певні запобіжники, визначені судом. Зокрема, йому буде заборонено відлучатися за межі населеного пункту, де він мешкає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; треба здати паспорт/паспорти для виїзду за кордон; заборонено спілкуватись зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

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Окрім цього у справі Коломойського цього тижня спливли несподівані деталі. Той же Шевченківський райсуд задовольнив клопотання слідчого Бюро економічної безпеки про допит двох свідків у судовій залі. Це пов’язано з «існуванням загрози з боку невстановлених осіб життю та здоров’ю» свідків. Однак із судових ухвал неможливо ідентифікувати, про кого саме зі свідків мається на увазі.

За клопотанням слідчого Бюро економічної безпеки суд допитав двох свідків у справі Коломойського, які заявили про погрози скріншот із судового реєстру

Наголосимо, що, за версією правоохоронців, Ігор Коломойський у змові з окремими працівниками Приватбанку заволодів чималими коштами ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», яке контролюється фінансово-промисловою групою «Приват». Фінансові махінації припали на 2013 рік. Підлеглі банкіри зімітували внесення Коломойським 949 млн грн до каси Приватбанку. Далі «віртуальні гроші» було зараховано на особистий банківський рахунок Коломойського. Потім ці гроші банк видав у вигляді кредитів для ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». У 2020 році вказана фірма розрахувалася з Коломойським за штучно сформований борг, перевівши олігарху 572,2 млн грн. Ця сума фігурує у справі як завдані збитки ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття».

Крім того, слідство закидає бізнесмену відмивання коштів через рахунки закордонних банків. Зокрема, злочинним шляхом було одержано 25,5 млн євро.

І вишенька на торті.

Джерела «Главкома» у НАБУ запевняють, що мають наміри оголосити «сафарі» на Коломойського, коли той вийде на волю з ізолятора СБУ. Зокрема, детективи готують клопотання до антикорупційного суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту.

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Тому спроби адвокатів демонструвати бажання сплатити заставу можна трактувати по-різному. Перше: це просто гра на публіку, спроба імітувати якісь дії і чекати реакції НАБУ, яке полює на їхнього клієнта. Навряд чи сам мільярдер горить бажанням мати справу з антикорупційними органами: ті працюють під патронатом США, у яких теж свої рахунки до мільярдера. Друге: правова команда олігарха дійсно виробила план, за яким Ігор Коломойський врешті безпечно змінить ізолятор на комфортніші умови і чекатиме апеляції дома.

Захисники Коломойського навідріз під усілякими приводами відмовляються пояснювати свій задум.

Поза тим, офіційної інформації про внесення 510 млн грн застави досі не надходило.

Віталій Тараненко, «Главком»