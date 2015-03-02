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    Події в Україні

    Суд у справі Кернеса пішов на перерву до 12 лютого

    Суд задовольнив клопотання захисту про визнання деяких доказів обвинувачення недійсними
    Київський райсуд Полтави, де слухається справа мера Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців, обвинувачених у викраденні, тортурах і погроз вбивством двох активістів харківського Євромайдану взимку 2014 року, оголосив перерву до 12 лютого. Про це повідомила прес-служба суду. «У суд прибули сам Кернес, його адвокати і охоронці. У залі -
    • Сьогодні, 01:33
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    <span>Міський голова Харкова Геннадій Кернес</span>
    Міський голова Харкова Геннадій Кернес

    Суд задовольнив клопотання захисту про визнання деяких доказів обвинувачення недійсними

    Київський райсуд Полтави, де слухається справа мера Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців, обвинувачених у викраденні, тортурах і погроз вбивством двох активістів харківського Євромайдану взимку 2014 року, оголосив перерву до 12 лютого.

    Про це повідомила прес-служба суду.

    «У суд прибули сам Кернес, його адвокати і охоронці. У залі - двоє потерпілих. На минулому засіданні закінчили розгляд матеріалів 5-го тому, сьогодні впродовж п'яти годин розглядали матеріали 6-го і 7-го томів. Суд задовольнив клопотання захисту про визнання деяких доказів обвинувачення недійсними. Після чого оголошено перерву до 12 лютого», - відзначили в суді.

    Обстановка, додали в суді, була спокійна: «Біля суду чергував наряд поліцейських. Активістів і мітингувальників не було».

    Нагадаємо, в Полтаві триває суд над Кернесом у справі про викрадення і погрози вбивством прихильників Євромайдану в Харкові у 2013-2014 роках. Разом з ним по справі проходять двоє його охоронців.

    Крім того, прокуратура розслідує справу про привласнення земельних ділянок в Харкові. Обшуки у цій справі проходили у вересні 2016 року у Кернеса і Добкіна. Збиток від махінацій оцінюється в понад 4 млрд гривень. При цьому генпрокурор Луценко обіцяв повернути землю у власність Харкова.

    2 березня 2015 року Кернес був повідомлений про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) КК України та про завершення досудового розслідування.

    26 березня 2015 року Генеральна прокуратура передала в суд обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Кернеса і двох його охоронців.

    2 квітня 2015 р ВССУ оголосив резолютивну частину ухвали про перенесення розгляду справи Кернеса з Дзержинського райсуду Харкова до Київського райсуду Полтави.

    Джерело: Укрінформ

    Полтава прокуратура суд Геннадій Кернес викрадення
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