Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Суд в Болгарії перевірить конституційність закону про допомогу Україні. КСУ відреагував

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд в Болгарії перевірить конституційність закону про допомогу Україні. КСУ відреагував
фото ілюстративне

Президент Болгарії заявив, що звернення до Конституційного суду після ратифікації договору неможливе

Конституційний суд Болгарії перевірить на відповідність конституції країни закон про військову та військово-технічну допомогу Україні, на основі якого Софія передаватиме Києву зброю. Про це повідомляють Vesti.

Зазначається, що справу було відкрито за заявою 50 депутатів від проросійських партій – «Відродження» та Болгарська соціалістична партія (БСП). Вони вимагають визнати неконституційним рішення парламенту від 9 грудня про надання військової та військово-технічної допомоги Україні. Доповідачем у справі буде суддя Янакі Стойлов, який, як зазначають болгарські ЗМІ, багато років був депутатом БСП і тісно пов'язаний із партією.

Одразу після того, як закон про військову допомогу Україні набув чинності, глава болгарських соціалістів Корнелія Нінова заявила, що депутати звернуться до Конституційного суду з вимогою проаналізувати закон.

Президент Болгарії Румен Радєв, коментуючи це звернення, а також відмову ветувати закон, заявляв, що вето не може змінювати тексти вже укладеного міжнародного договору, а звернення до Конституційного суду після ратифікації такого договору неможливе.

Суддя Конституційного суду України Ольга Совгиря завила, що потенційно такий процес може бути запущений і в інших країнах за допомогою місцевих проросійських політиків, Вона наголосила, що перевірку на конституційність ініціювали саме депутати від проросійських партій Болгарії.

«Цілком імовірно, що доля військової допомоги Україні від іноземних держав у майбутньому буде суттєво залежати від позиції саме Конституційних судів цих держав», – додала Совгиря.

Суд в Болгарії перевірить конституційність закону про допомогу Україні. КСУ відреагував фото 1

Нагадаємо, від початку війни Болгарія передала ЗСУ допомоги майже на $250 млн.

Читайте також: Кіт і сметана. Як фірма, близька до заступника Єрмака, заробила під час війни 170 млн
Теги: росія окупанти війна Болгарія Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Болгарія з початку війни надала Україні допомоги на $243 млн
Від початку війни Болгарія передала ЗСУ допомоги майже на $250 млн
21 грудня, 2022, 04:42
Болгарія надасть Україні легке стрілецьке озброєння і боєприпаси
Болгарія визначилась з тим, яку саме військову допомогу надаватиме Україні
2 грудня, 2022, 20:06
Допомога, яку надасть Болгарія, не вплине на боєздатність болгарської армії
Болгарія передасть Україні зброю: з чого складається допомога ЗСУ
2 грудня, 2022, 17:31

Події в Україні

Генерал Лапін, якого критикували за провали на українських фронтах, пішов на підвищення
Генерал Лапін, якого критикували за провали на українських фронтах, пішов на підвищення
Британська розвідка оцінила ймовірність захоплення РФ Бахмута
Британська розвідка оцінила ймовірність захоплення РФ Бахмута
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
ЗСУ досягли успіху поблизу Кремінної – ISW
ЗСУ досягли успіху поблизу Кремінної – ISW
Корабель/катер і 710 окупантів. Генштаб оновив втрати ворога
Корабель/катер і 710 окупантів. Генштаб оновив втрати ворога
Суд в Болгарії перевірить конституційність закону про допомогу Україні. КСУ відреагував
Суд в Болгарії перевірить конституційність закону про допомогу Україні. КСУ відреагував

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Речниця ДПСУ, яка хизувалася багатим життям, відреагувала на скандал
27K
Глава ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації
18K
Якою була скандальна речниця ДПСУ: відео до та після призначення
15K
Онук Ірини Фаріон виявив проблему української інтелігенції
9281
10 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
8417
Новий масований ракетний удар: розвідка повідомила, що може стати ціллю окупантів

Новини

ЗСУ відбили атаку окупантів під Соледаром: свіжі дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 06:50
Як росіяни помстилися за удар по Макіївці: аналіз основної пропаганди Кремля з початку року
Вчора, 18:27
Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:54
Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
7 сiчня, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
6 сiчня, 07:13

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту