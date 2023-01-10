Суд в Болгарії перевірить конституційність закону про допомогу Україні. КСУ відреагував

Президент Болгарії заявив, що звернення до Конституційного суду після ратифікації договору неможливе

Конституційний суд Болгарії перевірить на відповідність конституції країни закон про військову та військово-технічну допомогу Україні, на основі якого Софія передаватиме Києву зброю. Про це повідомляють Vesti.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що справу було відкрито за заявою 50 депутатів від проросійських партій – «Відродження» та Болгарська соціалістична партія (БСП). Вони вимагають визнати неконституційним рішення парламенту від 9 грудня про надання військової та військово-технічної допомоги Україні. Доповідачем у справі буде суддя Янакі Стойлов, який, як зазначають болгарські ЗМІ, багато років був депутатом БСП і тісно пов'язаний із партією.

Одразу після того, як закон про військову допомогу Україні набув чинності, глава болгарських соціалістів Корнелія Нінова заявила, що депутати звернуться до Конституційного суду з вимогою проаналізувати закон.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Президент Болгарії Румен Радєв, коментуючи це звернення, а також відмову ветувати закон, заявляв, що вето не може змінювати тексти вже укладеного міжнародного договору, а звернення до Конституційного суду після ратифікації такого договору неможливе.

Суддя Конституційного суду України Ольга Совгиря завила, що потенційно такий процес може бути запущений і в інших країнах за допомогою місцевих проросійських політиків, Вона наголосила, що перевірку на конституційність ініціювали саме депутати від проросійських партій Болгарії.

«Цілком імовірно, що доля військової допомоги Україні від іноземних держав у майбутньому буде суттєво залежати від позиції саме Конституційних судів цих держав», – додала Совгиря.

Нагадаємо, від початку війни Болгарія передала ЗСУ допомоги майже на $250 млн.