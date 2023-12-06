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Суд зобов’язав повернути Миколаївський собор в Кременці заповіднику

Діана Гасюк
glavcom.ua
Суд зобов’язав повернути Миколаївський собор в Кременці заповіднику
фото з відкритих джерел

Верховний суд підтвердив постанову Західного апеляційного господарського суду від 2 жовтня

Верховний суд підтвердив рішення попередньої інстанції щодо повернення Миколаївського собору під власність Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника. Про це повідомляє пресслужба МКІП.

Йдеться не лише про будівлю собору, але й про келії XVI-XVII століть загальною площею 1 756 кв.м.

«Верховний суд підтвердив постанову Західного апеляційного господарського суду від 2 жовтня. Тоді апеляційний суд залишив чинним рішення Господарського суду Тернопільської області від 15 червня, що зобов’язав релігійну громаду «Парафія Святителя Миколая» повернути Миколаївський собор з келіями XVI-XVII століть загальною площею 1 756,0 кв м, що в Кременці, Кременецько-Почаївському історико-архітектурному заповіднику», – йдеться в повідомленні.

12 лютого 2023 року закінчився термін дії договору про безоплатне користування релігійною громадою УПЦ МП приміщенням Миколаївського собору та інших об’єктів, що є державною власністю. 15 червня господарський суд ухвалив рішення повернути Миколаївський собор з келіями XVI-XVII століть Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику. Загальна площа 1 756 квадратних метрів. Також 2 жовтня Західний апеляційний господарський суд підтвердив рішення Господарського суду Тернопільської області від 15 червня 2023 року. 
 
Раніше повідомлялося, що Комісія Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» повернула у державне користування 63-й та 64-й корпуси на території Нижньої лаври, де розташовувалася Київська духовна академія та семінарія УПЦ (МП). 

Також Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» повернув під свій контроль 12 споруд, водночас монахи на території Нижньої лаври продовжують користуватися житловими та культовими спорудами.

Нагадаємо, 10 серпня суд зобов'язав монастир УПЦ МП повернути заповіднику майно Нижньої лаври.

Теги: Миколаїв майно собор лавра

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