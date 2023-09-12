Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Нижній лаврі під контроль заповідника повернулося ще декілька споруд

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Нижній лаврі під контроль заповідника повернулося ще декілька споруд
Ченці та викладачі академії спокійно передали приміщення
фото: Укрінформ

Заповідник прийняв та опечатав два корпуси, - 63-й та 64-й корпуси, які належали Київській духовній академії та семінарії

Комісія Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» повернула у державне користування 63-й та 64-й корпуси на території Нижньої лаври, де розташовувалася Київська духовна академія та семінарія УПЦ (МП). Про це поінформував виконувач обов’язків директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко на брифінгу за результатами роботи комісії, передає «Укрінформ».

«Робота заповідника з повернення державного майна, яке знаходиться в користуванні монастиря, продовжується. Сьогодні в рамках цієї роботи заповідник прийняв та опечатав два корпуси, - 63-й та 64-й корпуси, які належали Київській духовній академії та семінарії», - сказав він.

За його словами, ченці та викладачі академії спокійно передали приміщення. Остапенко зазначив, що вже 13 об'єктів із близько 40-ка повноцінних споруд, якими користувався монастир, комісія заповідника повернула під контроль держави. Він нагадав, що в користуванні УПЦ (МП) всього було передано 79 об'єктів, серед яких є також і підпірні стінки, замощення, МАФи. Виконувач обов’язків підкреслив, що об'єкти, якими користувалися монахи, зокрема церкви та трапезні, ще перебувають під контролем братії монастиря.

Раніше повідомлялося, що Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» повернув під свій контроль 12 споруд, водночас монахи на території Нижньої лаври продовжують користуватися житловими та культовими спорудами.

Нагадаємо, 10 серпня суд зобов'язав монастир УПЦ МП повернути заповіднику майно Нижньої лаври.

Читайте також:

Теги: робота майно відео лавра Києво-Печерська лавра

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

В Енергодарі рух опору та розвідка доставили окупантам вибуховий сюрприз на застілля (відео)
В Енергодарі рух опору та розвідка доставили окупантам вибуховий сюрприз на застілля (відео)
Росіяни на катерах намагалися штурмувати Херсон: деталі нічної атаки
Росіяни на катерах намагалися штурмувати Херсон: деталі нічної атаки
У Нижній лаврі під контроль заповідника повернулося ще декілька споруд
У Нижній лаврі під контроль заповідника повернулося ще декілька споруд
Прикордонники показали, як нищили сховище боєприпасів окупантів (відео)
Прикордонники показали, як нищили сховище боєприпасів окупантів (відео)
На Харківщині окупанти накрили вогнем рятувальників (фото)
На Харківщині окупанти накрили вогнем рятувальників (фото)
Повернення під контроль України «вишок Бойка»: деталі спецоперації
Повернення під контроль України «вишок Бойка»: деталі спецоперації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Перелякані пасажири і літак посеред поля: перші кадри після аварії в РФ
15K
Вторгнення в інші держави. Путін вперше визнав помилки, але не свої
13K
Пентагон відреагував на чутки про можливе надання Україні ракет Atacms
11K
«Все лучшее – детям!». Як сини Петра Симоненка ховають майно Компартії від держави
9015
Німеччина порахувала, скільки прийняла українських біженців
7139
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:22
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Вчора, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Вчора, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 04:59

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту