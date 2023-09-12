У Нижній лаврі під контроль заповідника повернулося ще декілька споруд

Заповідник прийняв та опечатав два корпуси, - 63-й та 64-й корпуси, які належали Київській духовній академії та семінарії

Комісія Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» повернула у державне користування 63-й та 64-й корпуси на території Нижньої лаври, де розташовувалася Київська духовна академія та семінарія УПЦ (МП). Про це поінформував виконувач обов’язків директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко на брифінгу за результатами роботи комісії, передає «Укрінформ».

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«Робота заповідника з повернення державного майна, яке знаходиться в користуванні монастиря, продовжується. Сьогодні в рамках цієї роботи заповідник прийняв та опечатав два корпуси, - 63-й та 64-й корпуси, які належали Київській духовній академії та семінарії», - сказав він.

За його словами, ченці та викладачі академії спокійно передали приміщення. Остапенко зазначив, що вже 13 об'єктів із близько 40-ка повноцінних споруд, якими користувався монастир, комісія заповідника повернула під контроль держави. Він нагадав, що в користуванні УПЦ (МП) всього було передано 79 об'єктів, серед яких є також і підпірні стінки, замощення, МАФи. Виконувач обов’язків підкреслив, що об'єкти, якими користувалися монахи, зокрема церкви та трапезні, ще перебувають під контролем братії монастиря.

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Раніше повідомлялося, що Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» повернув під свій контроль 12 споруд, водночас монахи на території Нижньої лаври продовжують користуватися житловими та культовими спорудами.

Нагадаємо, 10 серпня суд зобов'язав монастир УПЦ МП повернути заповіднику майно Нижньої лаври.