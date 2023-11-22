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Ворог зупинив штурмові дії на Бахмутському напрямку – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворог зупинив штурмові дії на Бахмутському напрямку – Генштаб
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною
фото: Генштаб

Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника

Триває 637-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 58 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також, в ніч на 22 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 БпЛА типу Shahed-136/131. Усі ворожі дрони знищено. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському

Напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Клюси, Янжулівка, Леонівка Чернігівської області; Михальчина Слобода, Середина-Буда, Бачівськ, Малушине, Волфине, Корчаківка Сумської області; Козача Лопань, Гранів, Стариця, Плетенівка, Землянки Харківської області. 

На Куп’янському напрямку

Ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 12 атак. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Синьківка, Подоли, Куп'янськ-Вузловий, Степова Новоселівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару біля Південного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 22 атаки. Противник завдав авіаційних ударів в районах Олександрополя та Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Суха Балка, Очеретине, Степове, Авдіївка, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 14 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку

Наші захисники відбили три атаки противника західніше Старомайорського Донецької області. Авіаційного удару зазнав Вугледар Донецької області. Противник обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Богоявленка, Пречистівка, Благодатне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Противник чотири рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Щербаки, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Михайлівка, Берислав, Львове, Антонівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 4 артилерійських засоби та склад боєприпасів противника.

Як повідомлялося, ЗСУ розгромили пункт управління спецпризначенців РФ на лівобережжі Дніпра. 

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Теги: окупанти авіація Генштаб Миколаїв Герой України Авдіївка Херсон інфраструктура озброєння населення ворог Вугледар

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