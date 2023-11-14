Ворожі дрони атакували Харківщину, обстріл лікарні на Херсонщині: ситуація в регіонах

Протягом доби російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти Харківщини

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – чотири обстріли (25 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Чернігівський райони із ствольної артилерії, мінометів та АГС. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Краснопільської громади (5 вибухів). Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 103 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено вежу мобільного зв’язку та ЛЕП в Новослобідській громаді.

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Запорізька область

135 ударів – ворог вів вогонь по 23 містах та селах області. Окупанти здійснили 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Чарівному, Червоному, Малинівці, Роботиному та Левадному, 4 РСЗВ-обстріли Роботиного, Новоданилівки й Оріхова, а також нанесли авіаудари по Оріхову й Новодарівці.

115 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Малої Токмачки, Білогір'я, Щербаків, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Вночі агресор спрямував важку артилерію на Нікопольщину. Спершу бив по Марганецькій громаді, потім – по районному центру. Люди цілі, але є руйнування. Пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда, авто і теплиця. Над Павлоградським районом наші оборонці збили ворожий безпілотрик. Ймовірно, «шахед». Вчора вдень окупанти били по Нікопольщині.

Обстріляли сам Нікополь та Покровську сільську громаду з важкої артилерії. По районному центру поцілили ще й дроном-камікадзе. Поранений 42-річний чоловік. Він в лікарні в стані середньої тяжкості.

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Пошкоджене комунальне підприємство та інфраструктурний об’єкт, три приватні будинки, господарські споруди, гаражі, газогін та лінія електропередач.

Харківщина

Вчора ввечері ворог завдав удару за допомогою шість дронів-камікадзе типу «Шахед» по смт Андріївка Ізюмського району. Чотири дрони збиті силами ППО. Внаслідок влучання двох БПЛА пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. Без постраждалих.

Протягом доби російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти області.

Зокрема, під вогнем окупантів були Козача Лопань Харківського району, Стариця та Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші населені пункти Куп'янського району. Внаслідок обстрілу м. Куп'янськ пошкоджено будівлі молококомбінату.

Луганщина

Вчора під вогонь ворога потрапили Невське та Білогорівка. Серебрянський ліс опинився під авіаційним тиском противника. Штурмові дії він намагався вести в бік Надії та Новоєгорівки, де відбито декілька атак росіян. За добу противник здійснив 127 обстрілів (524 снаряди).

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Донеччина

По населеним пунктам області росіяни здійснили 21 обстріл. Під вогнем рашистів: Авдіївка, Красногорівка, Селидове, смт Велика Новосілка, смт Гостре, смт Північне, с. Орлівка. Пошкоджено об’єктів 10 житлових будинків (з них два – багатоквартирні). На Донеччині за добу: троє поранених.

Миколаївщина

Вчора вдень на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено ворожий розвідувальний БпЛА. Вчора ракетного удару зазнало с. Рибаківка Коблівської громади; пошкоджено біля десяти житлових будинків, а також господарські споруди та гаражі. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 124 обстріли (618 снарядів), з них по м. Херсон – 12 обстрілів (69 снарядів). Рашисти поцілили у райони 34 населених пунктів області; медичну установу, навчальний заклад, адмінбудівлю, торговельний порт та заклад громадського харчування у Херсоні; територію та будівлі заводів у Бериславі.

Вчора окупанти обстріляли Шляхове Бериславської громади. Ворожим вогнем пошкоджено оселі місцевих жителів, автівки, а також господарські споруди. Постраждалих серед цивільних немає.

Також вчора на околиці Херсона, по машині вдарила російська артилерія. За мить автівку охопило полумʼя. Постраждали троє людей. 36-річна жінка отримала тяжкі травми, а її двомісячна донечка – поранення середнього ступеня тяжкості. За життя і здоровʼя обох зараз борються лікарі. Загинув водій машини, це 64-річний дідусь дитини.

Внаслідок ворожого удару по Бериславу постраждала 70-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму та поранення ніг. Зараз потерпілій надають медичну допомогу. Також лікарі надали на місці допомогу 49-річному чоловікові. В нього – струс головного мозку та вибухова травма.

Після обіду ворог зі ствольної та реактивної артилерії вкрив вогнем центральну частину міста. Знищено або пошкоджено вісім автомобілів, серед них одна «швидка», адміністративну будівлю, лікарню та щонайменше пʼятнадцять будинків. Цими ударами росіяни обірвали життя двох людей, ще десятеро – поранені.

Внаслідок удару по лікарні постраждали двоє медпрацівниць, 24 та 41 рік, а також 81-річний пацієнт медзакладу. В усіх – мінно-вибухові травми. Всього за добу по області три людини загинули, ще 15 дістали поранення, з них — одна дитина.

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Триває 629-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Минулої доби російські терористичні війська з реактивних систем залпового вогню вдарили по місту Херсон, а вночі застосували балістичну ракету.

Загалом за добу ворог завдав чотирьох ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.