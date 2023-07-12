Адмірал флоту РФ, який бомбив Вінницю ракетами «Калібр», отримав підозру

Осіпов організував масовану повітряну атаку по Вінниці 14 липня 2022 року

Служба безпеки зібрала нові докази вини колишнього командувача Чорноморським флотом РФ Ігоря Осіпова, який причетний до обстрілів цивільної інфраструктури України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Наразі слідчі української спецслужби встановили, що саме Осіпов організував масовану повітряну атаку по Вінниці 14 липня 2022 року.

Тоді за його наказом ворог здійснив удар по українському місту ракетами «Калібр» з російського бойового надводного корабля, що базувався поблизу мису Фіолент Кримського півострова.

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Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 29 вінничан, з них троє дітей. Ще 154 людини одержали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Крім того, російські ракети зруйнували 35 житлових будинків, майже 70 приватних автомобілів і комунальних транспортних засобів.

На підставі зібраних доказів Осіпову повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, що на початку цього року СБУ повідомила йому про підозру за організацію систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах.

Фігуранту вже було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Слідчі дії проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, у липні 2022, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

Під час ракетних обстрілів Вінниці загинула маленька дівчинка Ліза, за життя її мами Ірини боролися медики.