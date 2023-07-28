Суд обрав запобіжний захід голові Державної судової адміністрації Сальнікову

У разі внесення застави Сальніков має носити електронний браслет, а також не спілкуватися зі свідками у справі

САП просила призначити для Сальнікова заставу у розмірі 1,07 млн грн

Сьогодні, 28 липня, Вищий антикорупційний суд призначив голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову заставу у розмірі 805 200 грн. Про це стало відомо із засідання суду.

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«Застосувати стосовно підозрюваного Сальнікова Олексія Олександровича 18 листопада 1981 року народження запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 805 тисяч 200 грн», – йдеться у рішенні судді.

У разі внесення застави Сальніков має носити електронний браслет, а також не спілкуватися зі свідками у справі.

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Варто зазначити, що САП просила призначити для Сальнікова заставу у розмірі 1,07 млн грн. В обґрунтуванні йшлося про те, що зарплата Сальнікова за останні три роки становила понад 3,5 млн грн. Також він декларував наявність готівки на 1 млн грн.

Раніше повідомлялося, що слідчі Національного антикорупційного бюро й Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили голову Державної судової адміністрації України на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.

За даними НАБУ, чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства $7,5 тис., з яких $5 тис. мали бути передані суддям за винесення рішення, а $2,5 тис. – залишені собі за посередницькі послуги.

Надалі голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови.

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Однак після викриття НАБУ і САП ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні неправомірної вигоди поведінка голови ДСА різко змінилася – і він почав ухилятися від вирішення питання, проте й не маючи наміру повертати отриману ним неправомірну вигоду.