Роковини теракту в Оленівці: Зеленський передав послання росіянам (відео)

За словами Зеленського, теракт в Оленівці є навмисним та прорахованим вбивством полонених «азовців»

Володимир Зеленський: «Хай кожна втрата Росії буде розплатою за її зло»

Убивство полонених «азовців» в Оленівці є одним з найжорстокіших та підлих злочинів Росії. Про це заявив президент Володмир Зеленський у роковини трагедії.

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За словами Зеленського, теракт в Оленівці є навмисним та прорахованим вбивством полонених «азовців».

«Хай кожна втрата Росії буде розплатою за її зло і хай кожен окупант, кожен російський убивця, усі відповідальні за цей терор проти України та українців знають – поки ще живі, – що справедливість перемагає. Україна переможе», – наголосив президент.

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У ніч на 29 липня 2022 року в колонії окупованої Оленівки пролунав вибух. В наслідок цього загинули понад 50 людей, ще 130 були поранені.

Як встановило українське слідство, росіяни підірвали в бараку з полоненими «азовцями» термобаричну зброю. За даними СБУ, це були термобаричні реактивні гранати «Джміль».

Нагадаємо, Зеленський відвідав позиції Сил спеціальних операцій на Бахмутському напрямку.