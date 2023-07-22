Біля Сицилії правоохоронці виявили рекордну партію кокаїну

Поліція затримала п'ятеро осіб, серед яких двоє громадян Тунісу, а також італійця, албанця і француза

Італійські правоохоронці вилучили рекордну партію кокаїну вагою 5,3 тонни поблизу, вартість якої становить 850 мільйонів євро. Про це повідомляє Reuters.

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Поліція затримала п'ятеро осіб, серед яких двоє громадян Тунісу, а також італійця, албанця і француза.

Поліція стежила за судном, яке почало свій рух із Південної Америки та здійснила рейд уранці в середу, коли літак спостереження помітив пакети, які викидали з його палуби у води Сицилійської протоки, щоб їх забрав рибальський траулер.

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Правоохоронці зупинили траулер і знайшли велику кількість наркотиків у прихованому відсіку за деякими панелями на судні.

Регіональний президент Сицилії Ренато Шифані оцінив операцію як удар по контрабанді наркотиків.

Раніше повідомлялося, що американську супермодель Джіджі Хадід заарештували на Кайманових островах і оштрафували на 1000 доларів. Причиною стало зберігання наркотиків.

До слова, американські спецслужби в рамках розслідування за фактом виявлення кокаїну у Білому домі скоротили список підозрюваних до кількох сотень, проте так і не знайшли винного.

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Про те, що у бібліотеці Білого дому знайшли порошкоподібну речовину білого кольору, раніше писала The Guardian. Пізніше в результаті аналізу з'ясувалося, що це кокаїн. Представник Секретної служби Ентоні Гульєльмі наголосив, що вже ведеться розслідування «причин і способів», якими речовина потрапила до будівлі.