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США помилково надсилали надсекретні дані союзнику Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США помилково надсилали надсекретні дані союзнику Росії
Один електронний лист був відправлений від агента ФБР і стосувався можливих операцій Робочої партії Курдистану
фото з відкритих джерел

Йдеться про паролі та дані про подорожі, податкові декларації та дипломатичні документи

Сполучені Штати Америки випадково надсилали відправляли мільйони електронних листів американських військових до Малі. Частина з них містили надсекретну інформацію. Про це повідомляє Financial Times.

Як зазначається, проблема виникла через введення «.ML» замість «.MIL» для домену адреси електронної пошти, який отримував повідомлення.

Таким чином ця помилка призвела до втрати різних даних. Йдеться про паролі та дані про подорожі, податкові декларації та дипломатичні документи.

Поки що ці електронні листи потрапили до підрядника, якому доручено управляти національним доменом Малі. Але скоро контроль над доменом «.ML» повернеться уряду Малі, а він має зв'язки з РФ.

Нідерландський підрядник Йоганнес Зуурб'є, який керує національним доменом Малі, зміг виявити витік листів.

Про цю проблему йому стало відомо ще 2014 року і він закликав Вашингтон поставитися до неї відповідально. Він уже зібрав близько 11 700 електронних листів, а минулої середи надійшло ще близько 1000 листів.

У цих повідомленнях були викладені плани поїздки начальника штабу армії США генерала Джеймса Макконвілла в Індонезію.

Також ідеться про карти об'єктів, фотографії баз, документи, а також списки екіпажів кораблів. Один електронний лист був відправлений від агента ФБР і стосувався можливих операцій Робочої партії Курдистану.

Представник Пентагону Тім Горман заявив, що Міноборони США усвідомлює цю проблему і серйозно ставиться до всіх несанкціонованих розголошень контрольованої інформації з питань національної безпеки.

Він додав, що електронні листи, надіслані з адреси «.MIL» на адресу «.ML», блокуються до того, як вони залишають домен «.mil».

Таким чином відправник отримує повідомлення, що він повинен підтвердити електронні адреси передбачуваних одержувачів. Це свідчить про те, що перенаправлені електронні листи могли надходити з особистих акаунтів американських військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше у мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. У Сполучених Штатах затримали підозрюваного у витоку секретних даних Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central. 

Теги: США Міноборони партії документи Вашингтон втрати

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