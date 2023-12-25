Шойгу заявив про нібито захоплення Мар'їнки на Донеччині

Генштаб повідомив, що сьогодні вранці на Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили п'ять атак ворога

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито окупувала Мар'їнку на Донеччині. Про це пишуть росЗМІ.

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Як зазначається, Шойгу на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що нібито російсько військові окупували Мар'їнку.

Диктатор у свою чергу зазначив, що нібито із «взяттям» Мар'їнки російські окупанти відсувають від Донецька бойові українські підрозділи.

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Натомість речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що бої за місто Мар'їнка Донецької області наразі тривають. «Бої за Мар'їнку тривають. Наразі наші військовослужбовці перебувають в адміністративних межах Мар'їнки, але місто повністю знищене. Але говорити про повне захоплення Мар'їнки некоректно», – сказав речник в ефірі телемарафону в понеділок.

Тим часом у Генштабі повідомляли сьогодні вранці, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області – тут наші захисники відбили п'ять атак росіян.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомляв, що росіяни продовжують вкиди про повне взяття Мар'їнки.