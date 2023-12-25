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Шойгу заявив про нібито захоплення Мар'їнки на Донеччині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шойгу заявив про нібито захоплення Мар'їнки на Донеччині
фото: з відкритих джерел

Генштаб повідомив, що сьогодні вранці на Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили п'ять атак ворога

Міністр оборони країни-агресорки  Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито окупувала Мар'їнку на Донеччині. Про це пишуть росЗМІ. 

Як зазначається, Шойгу на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що нібито російсько військові окупували Мар'їнку.

Диктатор у свою чергу зазначив, що нібито із «взяттям» Мар'їнки російські окупанти відсувають від Донецька бойові українські підрозділи.

Натомість речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що бої за місто Мар'їнка Донецької області наразі тривають. «Бої за Мар'їнку тривають. Наразі наші військовослужбовці перебувають в адміністративних межах Мар'їнки, але місто повністю знищене. Але говорити про повне захоплення Мар'їнки некоректно», – сказав речник в ефірі телемарафону в понеділок.

Тим часом у Генштабі повідомляли сьогодні вранці, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області – тут наші захисники відбили п'ять атак росіян.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомляв, що росіяни продовжують вкиди про повне взяття Мар'їнки.

Теги: росія окупанти Донеччина військові Сергій Шойгу росіяни

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