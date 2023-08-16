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Розвідники отримали від «Сталевого фронту» партію в 250 дронів

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Розвідники отримали від «Сталевого фронту» партію в 250 дронів
«Сталевий фронт» передав розвідникам партію дронів на суму 10 мільйонів гривень
фото: Сталевий фронт

«Війна на даному етапі переходить в фазу битви дронами, і зараз вони потрібні як ніколи»

Головне управління розвідки отримало чергову партію дронів, які вкрай необхідні для фронту: 200 FPV-дронів та 50 «Мавіків». Загальна сума техніки – 10 мільйонів гривень, передала її компанія Метінвест, в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт», яку започаткував Рінат Ахметов. 

«Ці дрони дозволяють виконувати як функції розвідки та спостереження, так і безпосередньо бойові функції. Ці дрони – сучасні, вони є дуже важливим елементом нашої майбутньої перемоги», – зауважив полковник Євгеній Єрін. 

У компанії Метінвест кажуть: у нинішній фазі війни дрони вкрай необхідні, але це «розхідний матеріал», тож бійці потребують постійних поставок БПЛА. Тому компанія знайшла українських виробників, у яких можна закуповувати дрони великими партіями. 

«Війна на даному етапі переходить в фазу битви дронами, і зараз вони потрібні як ніколи. Це такий дорогий «розхідний матеріал» зараз на фронті, тому ми знайшли дрони, які виробляються в Україні: їх можна закупити багато, і вони можуть використовуватись для розвідки чи моніторингу, а можуть і для атаки рухомих цілей», – пояснив керівник Проєктного офісу компанії Метінвест Олександр Водовіз.  

Розвідники отримали від «Сталевого фронту» партію в 250 дронів фото 1

За його словами, у середньому на те, щоб доставити військовим дрони, потрібен місяць – за цей час компанія знаходить, закуповує потрібну техніку, та доправляє її бійцям.  

«Для нас самий приємний зворотній зв'язок, це коли нам військові скидають відео і фото знищеної техніки. Це додає нам натхнення для того, щоб допомагати далі. І всі роди військ, яким ми поставляли ці дрони, дуже їх хвалять – адже для керування ними не потрібно довго вчитися, а в роботі вони дуже ефективні», – додає Водовіз. 

Також, за його словами, зараз компанія активізувала закупівлю дронів з тепловізорами: вони допомагають бійцям у темну пору доби, це особливо актуально восени та взимку, коли тривалість світлового дня зменшується, а працювати на пердовій потрібно і вдень, і вночі. 

Нагадаємо, від початку війни Метінвест спрямував вже 3 млрд грн на підтримку української армії у межах «Сталевого фронту». Українське військо отримало від компанії 423 автівки різного призначення та 1,3 млн літрів пального, а також вже понад 1500 БПЛА, що робить компанію найбільшим постачальником дронів для армії серед приватних бізнесів, не враховуючи благодійні фонди.

Теги: війна Рінат Ахметов військові безпілотник

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