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Окупаційна «влада» Скадовська готується втікати до Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупаційна «влада» Скадовська готується втікати до Криму
фото ілюстративне

Загарбники вже перевозять або знищують архіви, щоб спробувати уникнути доказів їх воєнних злочинів

Представники створених російськими загарбниками «органів влади» на Херсонщині знищують архіви та планують тікати до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляють активісти руху «Жовта стрічка».

«Окупаційна влада у Скадовську готує терміновий план побігу до Євпаторії! Вони вже створюють плани та маршрути, перевозять або знищують архіви, щоб спробувати уникнути доказів їх воєнних злочинів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за повідомленням британської розвідки, за останній тиждень в нижній течії Дніпра спостерігається пожвавлення маломасштабних бойових дій, що створює нові додаткові проблеми для окупантів.

Зазначається, що окрім розширення плацдарму, створеного українськими силами біля зруйнованого Антонівського мосту ще в червні, зараз українські війська влаштовують часті рейди на окупований берег та працюють над створенням невеликих плацдармів у нових місцях.

Крім того, в гирлі Дніпра продовжується активна боротьба за контроль над невеликими островами. 

Триває 538-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали 42 ракетних, 44 авіаційних ударів та здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти.

Теги: окупанти активісти влада населення Херсонщина Крим

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