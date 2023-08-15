Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський записав звернення у потязі і пообіцяв обговорити проблеми військових на Ставці (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський записав звернення у потязі і пообіцяв обговорити проблеми військових на Ставці (відео)
фото скріншот відео

За словами президента було зафіксованоі конкретні потреби – засоби РЕБ, дрони, броньовані евакуаційні машини «медевак»

Президент Володимир Зеленський пообіцяв обговорити поточні потреби бійців ЗСУ на Ставці верховного головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, яке записав у тамбурі потяга.

«Сьогодні продовжую відвідувати наші бойові бригади. Учора ми були у Донецькій, сьогодні – різні райони Запорізької області, територія роботи ОСУВ «Таврія», – йдеться у повідомленні.

Він разом із генералом Олександром Тарнавським були в розташуванні 3-ї та 15-ї бригад оперативного призначення Нацгвардії, 47-ї та 65-ї окремих механізованих бригад, 46-ї аеромобільної бригади; 10-й армійський корпус – 116-та, 117-та та 118-та бригади.

Також він відвідав передове хірургічне відділення, подякував нашим бойовим медикам за порятунок українських життів. «Поспілкувалися з комбригами і комбатами про потреби наших воїнів - те, що вони реально відчувають на передовій. Усе, про що говорили хлопці, звучатиме на Ставці», – сказав президент.

За словами Зеленського було зафіксованоі конкретні потреби – засоби РЕБ, дрони, броньовані евакуаційні машини «медевак». «Є додаткові організаційні питання – те, про що не йшлося вчора, – зокрема, щодо офіцерських звань. Тренування воїнів – одне з ключових завдань, говорили про це», – сказав президент.

Він уточнив, що реальний бойовий досвід, сучасні виклики і тенденції на полі бою, вогонь і маневр, майстерність, яка є в наших воїнів і яку треба поширювати на всі бригади, а також зробити це пріоритетом у навчальних центрах, особливо при навчанні мобілізованих. Підготовка воїнів – це також відповідальність кожного командира всіх ланок.

 «Почули від комбатів відгуки про бойове застосування техніки та зброї, яку надають партнери. Кожен такий відгук – це те, про що будемо говорити з лідерами», - сказав президент.

Окремо він подякував всім нашим воїнам, які беруть трофеї і ставлять на службу Україні російську техніку. Це не просто раціональність наших хлопців, це і важливий доказ спроможності наших героїв забирати зброю у ворога і використовувати для захисту життя України.

Сьогодні Зеленський відвідав військових, які ведуть наступ на Мелітопольському напрямку.

Триває 538-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали 42 ракетних, 44 авіаційних ударів та здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура

Теги: окупанти Володимир Зеленський інфраструктура війна військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти полюють на аеродроми в Україні
Повітряні сили назвали пріоритетні цілі атак окупантів
Сьогодні, 14:02
Триває досудове слідство, встановлюються всі обставини події
ДБР розслідує побиття військовослужбовця в одній із військових частин на Одещині
Вчора, 12:10
Поранених кластимуть на ноші із гусеницями, які приводитиме в рух оператор дрона з відстані
Захисники почали використовувати безпілотник для евакуації поранених (фото)
5 серпня, 10:49
Телеведуча Марічка Падалко та її чоловік-військовий Єгор Соболєв
Марічка Падалко з чоловіком-військовим поїхали у відпустку (фото)
2 серпня, 15:33
У Росії почастішали випадки, коли люди намагаються спалити військомати
Підпали військкоматів: зомбі виходять на вулиці
2 серпня, 13:27
Росія хоче залучати трудових мігрантів із Північної Кореї
Поплічник Путіна вигадав, як вирішити проблему кадрового голоду в Росії
1 серпня, 16:38
Жителі повідомили, що чули звуки виходу обстрілу, а через кілька хвилин звуки вибухів у місті
Росія обстріляла окуповані Олешки, щоб дискредитувати ЗСУ
25 липня, 21:36
Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку на двох напрямках
Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку на двох напрямках
24 липня, 12:33
Попри труднощі, ЗСУ просуваються
Контрнаступ України: ISW назвав напрямки, де ЗСУ мають успіх
22 липня, 06:26

Політика

Ще одна країна приєдналася до гарантій безпеки для України
Ще одна країна приєдналася до гарантій безпеки для України
Зеленський записав звернення у потязі і пообіцяв обговорити проблеми військових на Ставці (відео)
Зеленський записав звернення у потязі і пообіцяв обговорити проблеми військових на Ставці (відео)
Вступ України до НАТО в обмін на відмову від територій: МЗС різко відреагувало
Вступ України до НАТО в обмін на відмову від територій: МЗС різко відреагувало
«Батьківщина» підготувала законопроєкт, що має збільшити фінансування на лікування поранених
«Батьківщина» підготувала законопроєкт, що має збільшити фінансування на лікування поранених
Хто блокує заборону УПЦ МП? Нардеп розповів, як агенти російської церкви маніпулюють парламентом
Хто блокує заборону УПЦ МП? Нардеп розповів, як агенти російської церкви маніпулюють парламентом
Зеленський відвідав військових, які ведуть наступ на Мелітопольському напрямку
Зеленський відвідав військових, які ведуть наступ на Мелітопольському напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Європейська країна переманює українських біженців із Польщі
27K
У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи
11K
Стрімке падіння рубля: росіяни звернулися до Путіна (відео)
7868
Виселення Московського патріархату: що відбувається у Лаврі (відео)
7007
Мер Луцька після ракетного удару втрапив у скандал
5723
Стало відомо про кількість потерпілих внаслідок удару по Луцьку

Новини

На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Сьогодні, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Сьогодні, 04:55
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:54
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Вчора, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту