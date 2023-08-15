Зеленський записав звернення у потязі і пообіцяв обговорити проблеми військових на Ставці (відео)

За словами президента було зафіксованоі конкретні потреби – засоби РЕБ, дрони, броньовані евакуаційні машини «медевак»

Президент Володимир Зеленський пообіцяв обговорити поточні потреби бійців ЗСУ на Ставці верховного головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, яке записав у тамбурі потяга.

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«Сьогодні продовжую відвідувати наші бойові бригади. Учора ми були у Донецькій, сьогодні – різні райони Запорізької області, територія роботи ОСУВ «Таврія», – йдеться у повідомленні.

Він разом із генералом Олександром Тарнавським були в розташуванні 3-ї та 15-ї бригад оперативного призначення Нацгвардії, 47-ї та 65-ї окремих механізованих бригад, 46-ї аеромобільної бригади; 10-й армійський корпус – 116-та, 117-та та 118-та бригади.

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Також він відвідав передове хірургічне відділення, подякував нашим бойовим медикам за порятунок українських життів. «Поспілкувалися з комбригами і комбатами про потреби наших воїнів - те, що вони реально відчувають на передовій. Усе, про що говорили хлопці, звучатиме на Ставці», – сказав президент.

За словами Зеленського було зафіксованоі конкретні потреби – засоби РЕБ, дрони, броньовані евакуаційні машини «медевак». «Є додаткові організаційні питання – те, про що не йшлося вчора, – зокрема, щодо офіцерських звань. Тренування воїнів – одне з ключових завдань, говорили про це», – сказав президент.

Він уточнив, що реальний бойовий досвід, сучасні виклики і тенденції на полі бою, вогонь і маневр, майстерність, яка є в наших воїнів і яку треба поширювати на всі бригади, а також зробити це пріоритетом у навчальних центрах, особливо при навчанні мобілізованих. Підготовка воїнів – це також відповідальність кожного командира всіх ланок.

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«Почули від комбатів відгуки про бойове застосування техніки та зброї, яку надають партнери. Кожен такий відгук – це те, про що будемо говорити з лідерами», - сказав президент.

Окремо він подякував всім нашим воїнам, які беруть трофеї і ставлять на службу Україні російську техніку. Це не просто раціональність наших хлопців, це і важливий доказ спроможності наших героїв забирати зброю у ворога і використовувати для захисту життя України.

Сьогодні Зеленський відвідав військових, які ведуть наступ на Мелітопольському напрямку.

Триває 538-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали 42 ракетних, 44 авіаційних ударів та здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура