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Росія створює передумови для ще однієї екологічної катастрофи – Центр нацспротиву

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія створює передумови для ще однієї екологічної катастрофи – Центр нацспротиву
фото з відкритих джерел

Після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС, на півдні Херсонської, Запорізької областей та у Криму загостилось питання з водопостачанням

Адміністрація, що контролює тимчасово окуповану територію Запорізької області, внесла пропозицію щодо використання води річки Молочна для вирішення проблеми з водопостачанням та зрошенням сільськогосподарських земель. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС, на півдні Херсонської, Запорізької областей та у Криму загостилось питання з водопостачанням та зрошенням сільськогосподарських земель через обміління Північнокримського каналу.

«У зв’язку з цим, ТОТ Запорізької області незаконно відвідав заступник міністра сільського господарства РФ Андрей Разін, де провів зустріч з призначеною окупантами «заступником голови ради міністрів – міністром АПК та продовольчої політики» Світланою Шевченко», – йдеться у повідомленні.

Після зустрічі було запропоновано використовувати воду з річки Молочна, яка є найбільшою в ТОТ Запорізької області, та перекидати її стік у зрошувальні канали. Окупаційна адміністрація уже розпочала очищення річища та підготовку до інженерних робіт.

Зазначається. що це рішення може призвести до підвищення солоності води в Азовському морі і спричинити дефіцит питної води у Мелітополі, що створює передумови для нової екологічної катастрофи на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій.

До слова, Україна завершила ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС.

Теги: росія окупанти екологія Каховська ГЕС

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