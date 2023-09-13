«Бавовна» в окупованому Севастополі: горить судоремонтний завод

Пожежі на «Севморзаводі» присвоєно четвертий рівень

Окупаційна влада Севастополя повідомила про 24 постраждалих

У результаті нібито ракетної атаки на окупований Севастополь сталася пожежа на судоремонтному заводі «Севморзавод». Про це повідомив «губернатор» міста Михайло Развожаєв та російські телеграм-канали

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Пожежі надано четвертий рівень. Усі оперативні служби працюють на місці.

Развожаєв запевняє, що жодної небезпеки для цивільних об'єктів у місті немає.

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Представник окупантів додав, що у результаті атаки, за попередньою інформацією, всього постраждало 24 особи, у чотирьох стан середнього ступеня тяжкості.

Севастопольський морський завод – суднобудівне підприємство України, націоналізоване окупаційною адміністрацією Росії. Це – основний майданчик для будівництва та ремонту суден Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа.

Місцеві мешканці повідомили про щонайменше сім вибухів, від гучних звуків спрацювали сигналізації автомобілів.

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Пізніше очевидці повідомили про пожежу в районі Південної бухти. На відео та фото, що ширяться соцмережами, видно стовп диму та вогонь.

«Губернатор» Севастополя заявив, що ППО відпрацювало по нібито українських ракетах. В районі Клин-балки пожежа «не на цивільному об'єкті».