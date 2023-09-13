Росія вночі запустила по Україні 44 «шахеди»: Повітряні сили назвали кількість збитих

Основний напрямок – південні райони Одеської області, а саме портова інфраструктура регіону

У ніч на 13 вересня Росія випустила по території Україні 44 дрони-камікадзе типу «Шахед». Сили протиповітряної оборони збили 32 ворожі безпілотники. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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Як уточнили військові, окупанти запускали «шахеди» із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ. Усього зафіксовано пуски 44 дронів.

Основний напрямок – південні райони Одеської області, а саме портова інфраструктура регіону.

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Нічну атаку відбивали авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи.

За результатами бойової роботи знищено 32 безпілотники типу Shahed-136/131.

Як повідомлялося, у ніч на 13 вересня на Одещині було збито 32 ворожих ударних дронів. Декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу. Відомо про шістьох постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому та троє у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога.

Також на Сумщині знищено три ворожі «шахеди».