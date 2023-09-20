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ЗСУ вдарили по командному пункту Чорноморського флоту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ вдарили по командному пункту Чорноморського флоту
Наслідки ранкової «бавовни» у Криму
фото з соцмереж

Зранку в окупованому Криму було чутно вибухи

Сили оборони України сьогодні, 20 вересня, атакували командний пункт росіян поблизу окупованого Севастополя в Криму. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

«Вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового», – йдеться у повідомленні.

Цей населений пункт знаходиться поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

ЗСУ вдарили по командному пункту Чорноморського флоту фото 1

Раніше повідомлялося, що Кремль перекидає в окупований Крим нові сили.

До слова, триває 574-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Теги: Крим окупанти ЗСУ війна

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