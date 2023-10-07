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Вікторія Сюмар Народна депутатка України

Геноцид, що відбувається на очах демократичного світу

glavcom.ua
Окупанти вбили 55 мешканців села Гроза
фото: glavcom.ua

Такі трагедії не можна просто лишати новинами одного дня в пресі

Як історик я колись вивчала побут і одяг українських селян до і після Голодомору. Моя прабабуся мала стільки коралів і вишиванок, красиві фото, хоч була звичайною селянкою з родини з 13 дітьми…

Після Голодомору було лише чорне і сіре. І памʼять. Теж чорна. Щоденна. Про вбивство голодом. Жодних прикрас…

Не знаю якими ми вийдемо після цієї війни, але від трагедії села на Харківщині я сьогодні чорна… І це село лишиться таким назавжди. Третина вбитих мешканців….

Біль. Яку не можливо збагнути в світі, який нібито усвідомив трагедію червоного терору, Голодомору та Другої світової…

Нібито. Бо схоже усвідомив лише на словах. Значить то все повториться. Бо такі трагедії не можна просто лишати новинами одного дня в пресі.

Це – геноцид. І він відбувається на очах в такого просвітленого і освіченого демократичного світу з цінностями і бла бла…

Значить, повторення трагедії не минути. І вона буде глобальною.

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Теги: геноцид вбивство Харківщина окупанти

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Вікторія Сюмар

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