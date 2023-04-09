Тищенко заявив про замах та показав спалене авто

Нардеп розповів, що зловмисники могли використати дрон

Народний депутат Микола Тищенко заявив про замах та підрив авто. За його словами, «лісова мафія» намагалася прибрати члена тимчасової слідчої комісії. Водночас його ім’я нардеп не розкрив. На своїй сторінці у Facebook Тищенко розповів, що зловмисники могли використати дрон.

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«У це велике свято у мене погана новина. Сьогодні вночі на одного з членів нашої тимчасово-слідчої комісії, політичного діяча, та на його родину було скоєно замах на життя, разом з цим спалено його автомобіль», – заявив Тищенко.

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За словами нардепа, після вибуху вщент згоріла автівка, яку раніше застосовували для перевірок лісогосподарств.

«Думали, що відкупитись, як звикли, та це зупинить перевірки? Думали, що погрозами зможете зупинити роботу ТСК? Ні, навіть не чекайте», – додав нардеп..

Він також нагадав про «погрози членам ТСК від лісової мафії».

Нагадаємо, у Верховній Раді торік було створено тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань розслідування можливих фактів неефективної діяльності Державного агентства лісових ресурсів України. Очолив народний депутат тоді ще від «Слуги народу» Микола Тищенко.

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6 квітня на Комітеті закордонних справ розглядалося питання делегації групи дружби до Іспанії, до якої увійшов скандальний нардеп Микола Тищенко.

Також нещодавно ЗМІ розповсюдили аудіозапис, у якому нібито нардеп Ігор Негулевський у розмові з Миколою Тищенком вирішив «взяти під контроль» Мінекології. Негулевський нібито хотів викрасти $200 млн і втекти в Азію.

До слова, Микола Тищенко виїхав у Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України інформації: там анонсували зустріч з депутатом 27 січня.

Раніше повідомлялося, що Тищенко вже втратив посаду: «слуги» ухвалили рішення.

Крім того, мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет»: соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка.