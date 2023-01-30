Тищенко розповів, хто йому дозволив їхати у відпустку в Таїланд

Зараз Тищенко перебуває у В'єтнамі

Народний депутат Микола Тищенко, який нещодавно втрапив у скандал, стверджує, що поїхав у службове відрядження до Таїланду власним коштом, щоб нібито провести роботу зі стратегії президента Володимира Зеленського в країнах Азії. Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Бабель».

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Тищенко стверджує, що перетнув український кордон 10 січня 2023 року за своїм біометричним паспортом і не використав у поїзді дипломатичний.

«Чому я це зробив? МЗС і президент заборонили брати в будь-які поїздки дипломатичні паспорти», – зазначив політик.

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Крім того, нардеп повідомив, що має документи, підписані спікером парламенту Русланом Стефанчуком і головою партії «Слуга народу» Давидом Арахамією, але це документи не про відрядження, а про відпустку. Тому він поїхав у службове відрядження власним коштом.

Тищенко також заявив, що зараз він перебуває у В'єтнамі, де проводить депутатську роботу.

«Вище керівництво країни поставило завдання перед кожним нардепом, кожним заступником голови фракції, яким я є, попрацювати з депутатами та зробити напрацювання за напрямками. Вибрали стратегічні напрями – Арабські Емірати, Азія, Африка. Країни, які сьогодні, скажімо так, не розуміють, що відбувається у європейській частині світу», – додав він.

Депутат додав, що прибуде до України через кілька днів після завершення його візиту до В'єтнаму, але не розповів, чим займатиметься, заявивши, що це секретна інформація.

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Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко виїхав у Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України інформації: там анонсували зустріч з депутатом 27 січня.

Раніше повідомлялося, що Тищенко вже втратив посаду: «слуги» ухвалили рішення.

Крім того, мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет»: соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка.

Проте сам депутав говорить, що керівництво фракції нібито було в курсі його поїздки. Він розповів, що проводить «титанічну роботу», був у різних країнах, і до нього звернулися люди з Таїланду, «яким не міг відмовити»: Тищенко відреагував на скандал із Таїландом.

До того ж нардеп покинув країну згідно з правилами перетину кордону, які діють на сьогодні: Держприкордонслужба заявила, що Тищенко виїхав за кордон законно.

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Як відомо, Офіс президента відреагував на «відрядження» Тищенка.

Свій візит у Таїланд прокоментув і сам нардеп: Тищенко відмовився повертатися в Україну та прикрився Зеленським.