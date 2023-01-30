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Тищенко розповів, хто йому дозволив їхати у відпустку в Таїланд

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Тищенко розповів, хто йому дозволив їхати у відпустку в Таїланд
Тищенко стверджує, що перетнув український кордон 10 січня
фото з відкритих джерел

Зараз Тищенко перебуває у В'єтнамі

Народний депутат Микола Тищенко, який нещодавно втрапив у скандал, стверджує, що поїхав у службове відрядження до Таїланду власним коштом, щоб нібито провести роботу зі стратегії президента Володимира Зеленського в країнах Азії. Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Бабель».

Тищенко стверджує, що перетнув український кордон 10 січня 2023 року за своїм біометричним паспортом і не використав у поїзді дипломатичний.

«Чому я це зробив? МЗС і президент заборонили брати в будь-які поїздки дипломатичні паспорти», – зазначив політик.

Крім того, нардеп повідомив, що має документи, підписані спікером парламенту Русланом Стефанчуком і головою партії «Слуга народу» Давидом Арахамією, але це документи не про відрядження, а про відпустку. Тому він поїхав у службове відрядження власним коштом.

Тищенко також заявив, що зараз він перебуває у В'єтнамі, де проводить депутатську роботу.

«Вище керівництво країни поставило завдання перед кожним нардепом, кожним заступником голови фракції, яким я є, попрацювати з депутатами та зробити напрацювання за напрямками. Вибрали стратегічні напрями – Арабські Емірати, Азія, Африка. Країни, які сьогодні, скажімо так, не розуміють, що відбувається у європейській частині світу», – додав він.

Депутат додав, що прибуде до України через кілька днів після завершення його візиту до В'єтнаму, але не розповів, чим займатиметься, заявивши, що це секретна інформація.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко виїхав у Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України інформації: там анонсували зустріч з депутатом 27 січня.

Раніше повідомлялося, що Тищенко вже втратив посаду: «слуги» ухвалили рішення.

Крім того, мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет»: соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка.

Проте сам депутав говорить, що керівництво фракції нібито було в курсі його поїздки. Він розповів, що проводить «титанічну роботу», був у різних країнах, і до нього звернулися люди з Таїланду, «яким не міг відмовити»: Тищенко відреагував на скандал із Таїландом.

До того ж нардеп покинув країну згідно з правилами перетину кордону, які діють на сьогодні: Держприкордонслужба заявила, що Тищенко виїхав за кордон законно.

Як відомо, Офіс президента відреагував на «відрядження» Тищенка.

Свій візит у Таїланд прокоментув і сам нардеп: Тищенко відмовився повертатися в Україну та прикрився Зеленським.

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Теги: скандал Таїланд Руслан Стефанчук Давид Арахамія Микола Тищенко

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