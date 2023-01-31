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Тищенко пішов війною проти Арахамії

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Тищенко пішов війною проти Арахамії
Між «слугами» спалахнув новий конфлікт
фото з відкритих джерел

Таїландський вояж Тищенка зруйнував дружбу «слуг»

Нардеп Микола Тищенко розповів про те, як його зрадив друг та колега Давид Арахамія. До того ж політик упевнений, що керівника фракції «Слуга народу» підкупили. Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Бабель».

Тищенко прокоментував свої закордонні відвідини й позбавлення місця у «Слузі народу». Нардеп переконаний, що його усунення було спланованим та проплаченим. Він стверджує, що про його візит у Азію знав керівник фракції, із яким раніше товаришував Тищенко.

«Пан Арахамія знав усе (про поїздку – ред.), а потім просто зробив заяву і нічого мені не сказав. Це (виключення з фракції – ред.) процесуальне порушення, адже збору не було. Більшість депутатів мені дзвонили та питали, адже вони дізналися про це зі ЗМІ. Я нардеп, і я потужніший народний депутат, бо я заробив своє місце на мажоритарному окрузі, а пан Арахамія зайшов за списком, я вважав його своїм другом і не приховую цього. Він – керівник фракції, я – його заступник. Ви десь таке бачили, щоб керівник фракції перед якимись діями не зателефонував і за годину «злив» свого заступника? Такого не буває, тому це замовлення, лісова мафія, там гроші дивні», – заявив політик.

За словами Тищенка, усі, хто був не дуже зацікавлений у налагодженні зв'язків в Азії, розробили стратегію щодо дискредитації його роботи особисто як нардепа і члена команди президента.

Політик вважає, що сьогодні саме за гроші лісової мафії дискредитують не тільки його, а й команду президента.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко виїхав у Таїланд. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України інформації: там анонсували зустріч з депутатом 27 січня.

Раніше повідомлялося, що Тищенко втратив посаду: «слуги» ухвалили рішення.

Крім того, мандрівку нардепа Миколи Тищенка до Таїланду висміяли у соцмережах. Суспільство не оцінило добрих намірів скандального нардепа Тищенка, і вибухнуло сотнями жартів на цю тему. Йому рекомендують «перевірити Монако та Куршавель», та заснувати власний «Батальйон Пхукет»: соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка.

Проте сам депутав говорить, що керівництво фракції нібито було в курсі його поїздки. Він розповів, що проводить «титанічну роботу», був у різних країнах, і до нього звернулися люди з Таїланду, «яким не міг відмовити»: Тищенко відреагував на скандал із Таїландом.

До того ж нардеп покинув країну згідно з правилами перетину кордону, які діють на сьогодні: Держприкордонслужба заявила, що Тищенко виїхав за кордон законно.

Як відомо, Офіс президента відреагував на «відрядження» Тищенка.

Свій візит у Таїланд прокоментув і сам нардеп: Тищенко відмовився повертатися в Україну та прикрився Зеленським.

Читайте також: Невиїзна еліта. Нардепи та чиновники шоковані рішенням закрити кордон
Теги: Микола Тищенко Давид Арахамія

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