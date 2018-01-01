Трагедія на Херсонщині: у пожежі загинули троє дітей

Рятувальники ліквідували пожежу на площі близько п`яти квадратних метрів о четвертій ранку

У селищі Брилівка Херсонської області в результаті пожежі у приватному будинку загинули троє дітей 2012 та 2016 року народження. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України. Зазначається, що пожежа виникла о 3:26 ранку 18 січня, на вулиці Херсонській, 30. О 4:20 ранку підрозділ пожежної охорони ліквідував загоряння на площі близько п`яти кв. м.



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Рятувальники ліквідували пожежу на площі близько п`яти квадратних метрів о четвертій ранку

У селищі Брилівка Херсонської області в результаті пожежі у приватному будинку загинули троє дітей 2012 та 2016 року народження. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Зазначається, що пожежа виникла о 3:26 ранку 18 січня, на вулиці Херсонській, 30. О 4:20 ранку підрозділ пожежної охорони ліквідував загоряння на площі близько п`яти кв. м.

Зазначається, що тіла дітей виявила їхня матір по поверненню додому. Коли вони залишилися одні в житловому будинку, імовірно сталося замикання в електромережі.

«Сьогодні близько 3:50 в чергову частину Алешковського відділення поліції зателефонувала 25-річна жителька одного з населених пунктів району. Жінка повідомила, що півгодини тому прийшла додому і знайшла мертвими трьох своїх малолітніх дітей - 5-річну доньку і двох синів 2016 р.н.», - йдеться в повідомленні обласного управління Національної поліції..

Правоохоронці працюють на місці події та встановлюють обставини загибелі дітей.