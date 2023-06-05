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Трагедія в будинку українських біженців у Німеччині та нова «бавовна» в РФ: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Трагедія в будинку українських біженців у Німеччині та нова «бавовна» в РФ: головне за ніч
У Німеччині сталася пожежа в таборі для біженців
фото: скриншот відео (MDR)

Росіяни заявили про збиття безпілотників одразу у двох областях РФ

У німецькому місті Апольда спалахнув будинок, де мешкали українські біженці. Унаслідок цієї трагедії загинула дитина. Влада РФ заявила про атаку безпілотників на Білгородську та Курську області РФ. На Білгородщині дрон нібито скинув вибухівку на енергетичний об’єкт, почалася пожежа. Крім того, у США неподалік Вашингтона розбився літак. На його перехоплення піднімалися винищувачі F-16 і NORAD. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 5 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Пожежа в будинку українських біженців у Німеччині

У Німеччині в місті Апольда загорівся один будинок, де мешкали українські біженці. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що внаслідок нещасного випадку є постраждалі.

Водночас керівник регіонального міністерства внутрішніх справ у федеральній землі Тюрінгія Георг Майєр заявив про загибель однієї дитини.

За даними поліції федеральної землі Тюрингії, пожежа сталася 4 червня приблизно о 5:00 за місцевим часом. Після завершення пожежно-рятувальних робіт 245 осіб, у тому числі багато дітей, були евакуйовані. Медичної допомоги потребували 11 осіб.

Під час реєстрації евакуйованих з’ясувалося, що зник дев’ятирічний український хлопчик. Після завершення робіт із гасіння вогнеборці виявили на осередку пожежі тіло загиблого. Чи це зниклий дев’ятирічний хлопчик, встановлює судово-медична експертиза.

Росіяни заявили про збиття дрона у Курській області

У Курській області РФ нібито було збито безпілотник, що належав бригаді «Азов» Національної гвардії України. Про це заявив губернатор регіону Роман Старовойт.

Губернатор опублікував фото нібито збитого дрона. На ньому видно фрагменти БпЛА з нанесеним на хвіст та крила зображенням, що нагадує емблему «азовців».

Пожежа на Білгородщині

У Білгородській області РФ сталася пожежа на енергетичному об'єкті. Причиною нібито є скинутий вибуховий пристрій із безпілотника. Про це повідомив губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков.

Постраждалих та відключень споживачів унаслідок інциденту немає.

Авіакатастрофа у США

У США неподалік Вашингтона розбився легкомоторний літак Cessna Citation. На його перехоплення піднімалися винищувачі F-16 і NORAD. Про це з посиланням на джерела повідомляє CNN.

Досі незрозуміло, чи порушив літак обмежений повітряний простір поблизу Вашингтона, чи на борту сталася надзвичайна ситуація.

Пілот цивільного літака не реагував, коли винищувачі спробували вийти на зв'язок. Щоб привернути увагу пілота, F-16 летіли на надзвукових швидкостях і використовували сигнальні ракети.

Цивільний літак Cessna 560 Citation V був перехоплений винищувачами NORAD і врешті-решт розбився поблизу Національного лісу Джорджа Вашингтона у Вірджинії.

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Теги: пожежа літак будинок біженці росія

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