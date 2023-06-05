У США розбився літак. На його перехоплення піднімалися винищувачі

На перехоплення цивільного літака піднімалися винищувачі F-16 і NORAD

Досі незрозуміло, чи порушив літак обмежений повітряний простір поблизу Вашингтона, чи на борту сталася надзвичайна ситуація

У США неподалік Вашингтона розбився легкомоторний літак Cessna Citation. На його перехоплення піднімалися винищувачі F-16 і NORAD. Про це з посиланням на джерела повідомляє CNN.

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Як пише видання, досі незрозуміло, чи порушив літак обмежений повітряний простір поблизу Вашингтона, чи на борту сталася надзвичайна ситуація. Однак неназваний чиновник у коментарі CNN сказав, що F-16 не збили літак, і що для Федеральної авіаційної адміністрації є звичним викликати винищувачі, якщо хтось здійснює небезпечний політ.

За даними Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки континентального регіону США, пілот цивільного літака не реагував, коли винищувачі F-16 спробували вийти на зв'язок.

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Зазначається, що F-16 летіли на надзвукових швидкостях і використовували сигнальні ракети, щоб привернути увагу пілота.

Цивільний літак Cessna 560 Citation V був перехоплений винищувачами NORAD і врешті-решт розбився поблизу Національного лісу Джорджа Вашингтона у Вірджинії.

Джерела, знайомі з ходом розслідування, уточнили, що на борту цивільного літака були чотири людини, які пролетіли запланований пункт призначення на 315 миль перед катастрофою.

За інформацією поліції штату Вірджинія, пошукові роботи станом на вечір неділі все ще тривають.

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Нагадаємо, китайський винищувач виконав небезпечний маневр поблизу американського літака-розвідника над Південно-Китайським морем.

До слова, раніше в Іспанії розбився винищувач F-18.