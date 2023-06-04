Пожежа в будинку українських біженців у Німеччині: загинула дитина
Із приміщення, охопленого вогнем, евакуйовано 245 осіб
У німецькому місті Апольда через пожежу в будинку, де мешкали українські біженці, загинула дитина. Про це заявив керівник регіонального міністерства внутрішніх справ у федеральній землі Тюрінгія Георг Майєр у Twitter.
«Сьогодні в Апольді загинула дитина, яка разом зі своєю родиною шукала захисту від путінських бомб», – написав він.
Майєр пообіцяв зробити все можливе, щоб з’ясувати причину пожежі.
«Тут має бути повна ясність», – підкреслив німецький посадовець.
За даними поліції федеральної землі Тюрингії, пожежа сталася 4 червня приблизно о 5:00 за місцевим часом.
Після завершення пожежно-рятувальних робіт 245 осіб, у тому числі багато дітей, були евакуйовані з об’єкта до прилеглої спортивно-розважальної зони. Як зазначається, 11 осіб потребували медичної допомоги, дев’ять осіб лікувались у стаціонарі.
Під час реєстрації евакуйованих з’ясувалося, що зник дев’ятирічний український хлопчик. Після завершення робіт із гасіння вогнеборці виявили на осередку пожежі тіло загиблого. Чи це зниклий дев’ятирічний хлопчик, встановлює судово-медична експертиза.
Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що внаслідок пожежі в будинку, де мешкали українські біженці, ймовірно, є постраждалий.
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