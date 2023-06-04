Пожежа в будинку українських біженців у Німеччині: загинула дитина

У Німеччині сталася пожежа в таборі для біженців

Із приміщення, охопленого вогнем, евакуйовано 245 осіб

У німецькому місті Апольда через пожежу в будинку, де мешкали українські біженці, загинула дитина. Про це заявив керівник регіонального міністерства внутрішніх справ у федеральній землі Тюрінгія Георг Майєр у Twitter.

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«Сьогодні в Апольді загинула дитина, яка разом зі своєю родиною шукала захисту від путінських бомб», – написав він.

Майєр пообіцяв зробити все можливе, щоб з’ясувати причину пожежі.

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У Німеччині сталася пожежа в таборі для біженців Фото: MDR/Johannes Krey

«Тут має бути повна ясність», – підкреслив німецький посадовець.

За даними поліції федеральної землі Тюрингії, пожежа сталася 4 червня приблизно о 5:00 за місцевим часом.

Після завершення пожежно-рятувальних робіт 245 осіб, у тому числі багато дітей, були евакуйовані з об’єкта до прилеглої спортивно-розважальної зони. Як зазначається, 11 осіб потребували медичної допомоги, дев’ять осіб лікувались у стаціонарі.

Із табору для біженців у Німеччині, де 4 червня спалахнула пожежа, евакуйовано 245 осіб Фото: MDR/Johannes Krey

Під час реєстрації евакуйованих з’ясувалося, що зник дев’ятирічний український хлопчик. Після завершення робіт із гасіння вогнеборці виявили на осередку пожежі тіло загиблого. Чи це зниклий дев’ятирічний хлопчик, встановлює судово-медична експертиза.

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Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що внаслідок пожежі в будинку, де мешкали українські біженці, ймовірно, є постраждалий.