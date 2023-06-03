СБУ викрила ще сімох інтернет-агентів Росії (фото)

Викрито ворожих поплічників, які підтримували агресивну війну проти України

Служба безпеки України нейтралізувала інформаційно-підривну діяльність ще сімох ворожих агітаторів, які поширювали прокремлівський контент у соцмережах. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Основну частину деструктивних матеріалів агенти брали з російських інтернет-ресурсів і використовували їх для розхитування суспільно-політичної обстановки в різних регіонах України.

Так, у Києві:

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викрито жительку міста, яка на власній сторінці в забороненій соцмережі «Одноклассники» регулярно виправдовувала збройну агресію РФ проти України.

Також вона публікувала заклики до захоплення органів влади нашої держави та зміни кордону.

Наразі їй повідомлено про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України.

На Сумщині:

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заблоковано пропагандистську діяльність мешканця обласного центру. Через власний акаунт у фейсбуці він розміщував наративи Кремля про нібито «громадянську війну» в Україні та героїзував терориста Захарченка.

На Дніпропетровщині:

затримано ще трьох ворожих поплічників, які підтримували агресивну війну проти України та закликали до співпраці з російськими окупантами.

Крім того, один із зловмисників публікував дописи, в яких поширював фейки про вище військово-політичне керівництво нашої держави і вихваляв очільників Кремля.

У Тернополі:

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викрито інтернет-агітатора, який дискредитував українських захисників, що захищали Маріуполь. При цьому фігурант був учасником низки громадських об’єднань та ініціатив, пов’язаних з колаборантом Стремоусовим та лідером фейкового «народовладдя» Балахніним.

На Миколаївщині:

викрито директора місцевого підприємства, який в «Одноклассниках» активно закликав до захоплення території України.

За даними слідства, фігурант є уродженцем Макіївки Донецької області. Після тимчасової окупації міста він підтримував зв’язок з місцевими колаборантами.

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фото: СБУ

За всіма викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.