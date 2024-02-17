Військовий назвав напрямок, на якому склалася така ж ситуація, як і під Авдіївкою

У Серебрянському лісництві ЗСУ опинилися в патовій ситуації

Авдіївка Донецької області – не єдиний напрямок, який зараз перебуває в дуже патовій ситуації. Про це заявив начальник штабу бригади НГУ «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич в інтерв'ю Наталі Мосейчук.

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«Ми зараз стоїмо у Серебрянському лісництві (неподалік окупованої Кремінної на Луганщині, – ред.). Там поруч – така сама ситуація», – каже він.

Кротевич припустив, що такі патові ситуації відбуваються, бо об'єктивна інформація не завжди доходить до найвищого керівництва.

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«От чого не вистачає багатьом генералам. Не всім, але багатьом. Вони не прислухаються. Вони вважають, що вони все знають. А це не так», – каже військовий.

Водночас, за словами Кротевича, не варто привʼязувати те, що сталося в Авдіївці до наслідків ротації вищого військового керівництва України.

«Коли зайшли нещодавно деякі бригади в Авдіївку, коли було прийнято рішення, підписаний наказ – це було до того як призначили Сирського головкомом», – наголосив він.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

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Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян.

До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

Триває 724-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.