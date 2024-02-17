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Військовий назвав напрямок, на якому склалася така ж ситуація, як і під Авдіївкою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Військовий назвав напрямок, на якому склалася така ж ситуація, як і під Авдіївкою
Вже понад рік Росія штурмує Серебрянський ліс
фото з відкритих джерел

У Серебрянському лісництві ЗСУ опинилися в патовій ситуації

Авдіївка Донецької області – не єдиний напрямок, який зараз перебуває в дуже патовій ситуації. Про це заявив начальник штабу бригади НГУ «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич в інтерв'ю Наталі Мосейчук.

«Ми зараз стоїмо у Серебрянському лісництві (неподалік окупованої Кремінної на Луганщині, – ред.). Там поруч – така сама ситуація», – каже він.

Кротевич припустив, що такі патові ситуації відбуваються, бо об'єктивна інформація не завжди доходить до найвищого керівництва.

«От чого не вистачає багатьом генералам. Не всім, але багатьом. Вони не прислухаються. Вони вважають, що вони все знають. А це не так», – каже військовий.

Водночас, за словами Кротевича, не варто привʼязувати те, що сталося в Авдіївці до наслідків ротації вищого військового керівництва України.

«Коли зайшли нещодавно деякі бригади в Авдіївку, коли було прийнято рішення, підписаний наказ – це було до того як призначили Сирського головкомом», – наголосив він.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян. 

До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

Триває 724-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. 

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Теги: наказ пожежа Авдіївка втрати відео Олександр Сирський

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