Три години детонацій: ЗСУ вибили окупантів із Чаплинки

У Чаплинку окупанти перекинули значну частину техніки, що базувалася в Чорнобаївці

Після удару окупанти тікають із Чаплинки

У ніч на 13 листопада у Чаплинці Херсонської області, де окупанти почали зводити нові укріплення після втечі з правого берега, сталася «бавовна». Про це повідомляється у телеграм-каналі «Оперативний ЗСУ».

«За попередньою інформацією, режисери серіалу «бавовна у Чорнобаївці» вирішили відзняти пілотну серію блокбастера «бавовна у Чаплинці. Аеропорт», для спецефектів використовується велика кількість БК окупантів», – йдеться у повідомленні.

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Згідно з повідомленнями телеграм-каналу «Николаевский Ванек», вибухи гриміли в районі аеродрому і на фермі. Також оприлюднено фото наслідків «бавовни».

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Удар ЗСУ по позиціях окупантів підтвердив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

«Вночі потужний приліт по окупантах у Чаплинці — пожежа та сильна детонація протягом трьох годин», – написав він у Facebook.

За його даними, рашисти, які вціліли, «організували вихід техніки, вантажили гелікоптери на трали, збирали обладнання, палатки, тікали».

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