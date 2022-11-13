Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Три години детонацій: ЗСУ вибили окупантів із Чаплинки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Три години детонацій: ЗСУ вибили окупантів із Чаплинки
У Чаплинку окупанти перекинули значну частину техніки, що базувалася в Чорнобаївці
фото з відкритих джерел

Після удару окупанти тікають із Чаплинки

У ніч на 13 листопада у Чаплинці Херсонської області, де окупанти почали зводити нові укріплення після втечі з правого берега, сталася «бавовна». Про це повідомляється у телеграм-каналі «Оперативний ЗСУ».

«За попередньою інформацією, режисери серіалу «бавовна у Чорнобаївці» вирішили відзняти пілотну серію блокбастера «бавовна у Чаплинці. Аеропорт», для спецефектів використовується велика кількість БК окупантів», – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленнями телеграм-каналу «Николаевский Ванек», вибухи гриміли в районі аеродрому і на фермі. Також оприлюднено фото наслідків «бавовни».

5 фото
На весь екран

Удар ЗСУ по позиціях окупантів підтвердив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

«Вночі потужний приліт по окупантах у Чаплинці — пожежа та сильна детонація протягом трьох годин», – написав він у Facebook.

За його даними, рашисти, які вціліли, «організували вихід техніки, вантажили гелікоптери на трали, збирали обладнання, палатки, тікали».

Читайте також: ЗСУ показали, що залишилося від аеропорту «Херсон» у Чорнобаївці (відео)
Теги: Херсонщина окупанти війна росія ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Із Дніпрян до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників
Дві вантажівки загиблих рашистів: ЗСУ вдарили по будівлі окупантів на Херсонщині
Сьогодні, 08:44
Окупанти знищили аеропорт «Херсон»
ЗСУ показали, що залишилося від аеропорту «Херсон» у Чорнобаївці (відео)
Сьогодні, 06:31
Втеча росіян з Херсона підриває довіру до Путіна
ISW пояснив, як втеча окупантів з Херсона вплинула на довіру росіян до Путіна
Сьогодні, 05:36

Події в Україні

Три години детонацій: ЗСУ вибили окупантів із Чаплинки
Три години детонацій: ЗСУ вибили окупантів із Чаплинки
Рашисти на Луганщині зґвалтували 12-річну дівчинку (перехоплення)
Рашисти на Луганщині зґвалтували 12-річну дівчинку (перехоплення)
Побиті будинки та автівки: наслідки обстрілу села під Запоріжжям (фото)
Побиті будинки та автівки: наслідки обстрілу села під Запоріжжям (фото)
«Каждый день груз-200, груз-300»: окупант скаржиться, що їх постійно намагаються вбити
«Каждый день груз-200, груз-300»: окупант скаржиться, що їх постійно намагаються вбити
Ранок неділі почався з тривоги: сирени лунали в усіх областях
Ранок неділі почався з тривоги: сирени лунали в усіх областях
Нищили окупантів та артилерійські системи: Генштаб оновив втрати
Нищили окупантів та артилерійські системи: Генштаб оновив втрати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
Зеленська під час спільного інтерв’ю красномовно глянула на чоловіка і розважила мережу (відео)
167K
Розпад Росії нарешті розпочався
115K
Духівник Путіна заявив про необхідність укласти мир із Україною
83K
У Черкасах пролунали вибухи
63K
Дугін, який учора закликав убити Путіна, раптово передумав
32K
ЗСУ обіцяють до вечора гарні новини з Херсонщини

Новини

ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
11 листопада, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту