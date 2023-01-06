Цинічне «перемир’я» Росії, Зеленський привітав українців з Різдвом. Головні новини 6 січня

На вихідних у Києві світло відключатимуть чітко за графіком

Президент Зеленський привітав співгромадян з Різдвом Христовим, Росія в односторонньому порядку заявила про «перемир’я», прем’єр-міністр повідомив, чи вистачить Україні газу до кінця сезону. Ми зібрали головні новини 7 січня, щоб ви були в курсі подій.

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Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим (відео)

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян зі світлим святом Різдва. «Цьогоріч дух надії, добра й дива дарує світові українська відвага, незламність та нескореність», – наголосив глава держави у відеозверненні.

«Перемир’я Путіна». Міноборони РФ заявило про припинення вогню

Міністерство оборони країни-агресорки повідомило, що російським окупаційним військам доручено ввести з 12:00 шостого січня до 24:00 сьомого січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Російське перемир'я має тривати 36 годин

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Шмигаль повідомив, чи вистачить Україні газу до кінця опалювального сезону

Станом на початок 2023 року в підземних сховищах України зберігалося 11,7 млрд кубометрів газу. Проте західні партнери готові допомогти із закупівлею додаткових обсягів.

Українці зможуть вільно відвідати територію Києво-Печерської лаври: названо дату

Національний заповідник Києво-Печерська лавра зробив безкоштовним вхід для українців на різдвяні свята. Експозиційні об'єкти заповідника будуть закриті для відвідування 7 січня до 14:00

Гендиректор Yasno спрогнозував, яка ситуація зі світлом буде в Києві на вихідних

Відсьогодні на декілька діб синоптики прогнозують значне похолодання. У зв’язку з цим українці можуть отримати менше електроенергії. Про це повідомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

Нагадаємо, триває 317-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації.