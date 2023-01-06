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Цинічне «перемир’я» Росії, Зеленський привітав українців з Різдвом. Головні новини 6 січня

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Цинічне «перемир’я» Росії, Зеленський привітав українців з Різдвом. Головні новини 6 січня
фото Генштаб України

На вихідних у Києві світло відключатимуть чітко за графіком

Президент Зеленський привітав співгромадян з Різдвом Христовим, Росія в односторонньому порядку заявила про «перемир’я», прем’єр-міністр повідомив, чи вистачить Україні газу до кінця сезону. Ми зібрали головні новини 7 січня, щоб ви були в курсі подій.

Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим (відео)

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян зі світлим святом Різдва. «Цьогоріч дух надії, добра й дива дарує світові українська відвага, незламність та нескореність», – наголосив глава держави у відеозверненні.

«Перемир’я Путіна». Міноборони РФ заявило про припинення вогню

Міністерство оборони країни-агресорки повідомило, що російським окупаційним військам доручено ввести з 12:00 шостого січня до 24:00 сьомого січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Російське перемир'я має тривати 36 годин

Шмигаль повідомив, чи вистачить Україні газу до кінця опалювального сезону

Станом на початок 2023 року в підземних сховищах України зберігалося 11,7 млрд кубометрів газу. Проте західні партнери готові допомогти із закупівлею додаткових обсягів

Українці зможуть вільно відвідати територію Києво-Печерської лаври: названо дату

Національний заповідник Києво-Печерська лавра зробив безкоштовним вхід для українців на різдвяні свята. Експозиційні об'єкти заповідника будуть закриті для відвідування 7 січня до 14:00

Гендиректор Yasno спрогнозував, яка ситуація зі світлом буде в Києві на вихідних

Відсьогодні на декілька діб синоптики прогнозують значне похолодання. У зв’язку з цим українці можуть отримати менше електроенергії. Про це повідомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко. 

Нагадаємо, триває 317-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації. 

Теги: війна росія тероризм Києво-Печерська лавра Володимир Зеленський газ енергетика

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