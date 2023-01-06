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Ворог безуспішно намагається покращити положення на трьох напрямках – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог безуспішно намагається покращити положення на трьох напрямках – Генштаб
Росія ворог зберігає військову присутність у північних прикордонних районах
фото ілюстративне

Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області 

Триває 317-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав одного ракетного удару та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському та безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На інших – обороняється.

Волинський і Поліський напрямки

Без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Обстріляно райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Стрілеча, Красне, Амбарне, Бугруватка, Гатище, Зелене та Одрадне на Харківщині.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Під вогневий вплив ворога потрапили райони 19 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині.

Бахмутський напрямок

Вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.

Авдіївський напрямок

Ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

Новопавлівський напрямок

Обстріляно Времівку, Велику Новосілку, Вугледар і Парасковіївку Донецької області.

Запорізький напрямок

Від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів. Серед них – Зелене Поле і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове Запорізької області та Нікополь – Дніпропетровської.

Херсонський напрямок

Від ворожих артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Чорнобаївка, Берислав, Золота Балка та Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.

Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження 5 січня 2023 року пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці Другій Херсонської області. Наразі відомо, що до місцевих лікарень привезли до 100 поранених військовослужбовців. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється.

Українська авіація протягом доби завдала удару по району зосередження російських окупантів. Результати ураження уточнюються.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження двох районів зосередження живої сили та військової техніки противника.

Теги: війна росія окупанти Україна Генштаб

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