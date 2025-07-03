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У Запоріжжі викрито працівників ТЦК, які допомогли 1,5 тис. чоловіків уникнути мобілізації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Запоріжжі викрито працівників ТЦК, які допомогли 1,5 тис. чоловіків уникнути мобілізації
Працівники ТЦК брали гроші за те, щоб зняти з розшуку військовозобов’язаних
фото: ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру ТЦК та його спільникам в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб

Працівники ДБР викрили та ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації, організовану в одному з районних ТЦК та СП у Запоріжжі. За попередніми даними, лише у 2024-2025 роках таким чином мобілізації уникнули понад 1,5 тис. чоловіків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

«В основному працівники ТЦК брали гроші за те, щоб зняти з розшуку військовозобов’язаних, які потрапили до спеціалізованої бази за неявку за повісткою. Так, складався підроблений протокол про нібито добровільну явку чоловіків до ТЦК», – наголошує ДБР.

У Запоріжжі викрито працівників ТЦК, які допомогли 1,5 тис. чоловіків уникнути мобілізації фото 1

ДБР провело детальний аналіз майже 5 тис. адміністративних матеріалів, складених посадовцями. У результаті щонайменше 1,5 тис. осіб уникнули мобілізації та не сплатили штрафи, саме за такою схемою.

У Запоріжжі викрито працівників ТЦК, які допомогли 1,5 тис. чоловіків уникнути мобілізації фото 2

Викриття схеми відбулось в межах розслідування одного з епізодів, коли офіцер відділення військового обліку цього ТЦК вимагав у місцевого жителя $1,3 тис. за зняття з розшуку після отримання повістки. Посередниками у справі він залучив знайомого співробітника Держспецзв’язку та адвоката. Після передачі коштів посадовець склав фіктивний протокол про адміністративне правопорушення без участі самого військовозобов’язаного. На підставі цього документа чоловіка зняли з розшуку нібито у зв’язку з добровільною явкою до ТЦК, що дозволило йому уникнути мобілізації.

Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру ТЦК та його спільникам в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Також співробітнику ТЦК інкримінують підроблення офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України). Санкції цих статей передбачають до п'яти років позбавлення волі.

Раніше працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з Дніпра. Він безпідставно вніс до реєстру дані про непридатність до служби щонайменше 17 осіб.

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Теги: ТЦК ДБР ухилянти

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Кримінал

У Запоріжжі викрито працівників ТЦК, які допомогли 1,5 тис. чоловіків уникнути мобілізації
У Запоріжжі викрито працівників ТЦК, які допомогли 1,5 тис. чоловіків уникнути мобілізації
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