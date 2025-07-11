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Журналіст Буткевич розповів деталі про свою мобілізацію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Журналіст Буткевич розповів деталі про свою мобілізацію
За словами Буткевича, незабаром він почне проходити курс базової загальної військової підготовки
фото з відкритих джерел

Медійник відмовився коментувати інформацію про співпрацю з Головним управлінням розвідки

Журналіст Богдан Буткевич офіційно став військовослужбовцем Збройних сил України. За його словами, він хотів потрапити у військо без зайвої уваги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис журналіста.

Нещодавно у соціальних мережах розгорівся скандал навколо мобілізації Буткевича. Його дружина, Марина Данилюк-Ярмолаєва, публічно заявила, що мобілізація Буткевича є нібито «розправою» Банкової за його критику на адресу Мар'яни Безуглої, яка, за її словами, призвела до припинення співпраці з ГУР. Водночас Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростувало інформацію про те, що Буткевич був або є їхнім співробітником.

Тим часом зазначив журналіст відмовився коментувати співпрацю з певними структурами Сил оборони. Водночас він заявив, що має відповідні «документи з печатками і гарні результати».

«Але з поваги до безпеки людей, з якими працював та збереження конфіденційності завдань, які виконувалися, нічого не буду пояснювати. Хто знає – той знає. Хто не знає – той бреше й лиє бруд», – написав він, пообіцявши оприлюднити інформацію після завершення війни.

Журналіст Буткевич розповів деталі про свою мобілізацію фото 1
Військовий квиток журналіста
Військовий квиток журналіста
фото: Facebook/Богда Буткевич

За словами Буткевича, незабаром він починає курс базової загальної військової підготовки на одному з навчальних центрів. «А далі буду мати за честь продовжити службу в лавах Сил оборони. Де саме – поки не розголошую, адже можуть бути зміни», – додав він.

Як відомо, ситуація з Буткевичем викликала бурхливі обговорення та різні інтерпретації подій серед громадськості та військових.

До слова, після початку повномасштабного вторгнення Росії найбільше ухилянтів, які відмовилися від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) в територіальних центрах комплектації (ТЦК) мешкали у столичному регіоні. Зараз же ситуація змінилася й переважна кількість таких військовозобовʼязаних зареєстрована на Сумщині та Черкащині.

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Теги: мобілізація журналіст

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