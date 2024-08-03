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У 1-й окремій танковій Сіверській бригаді змінилося командування: що відомо

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У 1-й окремій танковій Сіверській бригаді змінилося командування: що відомо
полковник Леонід Хода попрощався з особовим складом
фото: 1 окрема танкова Сіверська бригада/Facebook

Полковник Леонід Хода, який був командиром останніх 4 роки, залишив посаду

Командир 1-ї окремої Сіверської танкової бригади полковник Леонід Хода заявив, що залишає свою посаду. Про це йдеться у його заяві.

Хода заявив, пишається тим, що упродовж останніх 4 років командував цією бригадою, відіграючи важливу роль в Операції Об’єднаних Сил. Він розповів, що упродовж цього часу він та його підлеглі «без пафосу, не в тік-тоці, а в реальності гасили російський непотріб в Лимані, Лисичанську, Авдіївці, Марʼїнці, Старомайорському, Роботиному».

«Зараз наші шляхи розходяться, але ми разом продовжуємо рухатися в одному напрямку, до спільної мети. Найміцніші зв’язки – ті, які вибудувалися у мовах жорстких випробувань. І саме ці випробування ми з вами пройшли із честю та гідністю. Не прощаюся з вами, кажу «до побачення», – сказав Хода.

Хода командував бригадою останніх чотири роки
Хода командував бригадою останніх чотири роки
фото: 1 окрема танкова Сіверська бригада/Facebook

У бригаді заявили, що новим командиром стане підполковник Олег Могульський. Леонід Хода передав йому бойовий прапор бригади та подякував усім своїм підлеглим за службу. Також він наголосив, що основним завданням для них є збереження життів військовослужбовців.

Бійці 1 окремої танкової Сіверської бригади дякують полковнику Леоніду Ході за чотири роки сумлінної праці
Бійці 1 окремої танкової Сіверської бригади дякують полковнику Леоніду Ході за чотири роки сумлінної праці
фото: 1 окрема танкова Сіверська бригада/Facebook

Своєю чергою новий командир Олег Могульский заявив, що йому «приємно очолити такий потужний колектив».

Леонід Хода та новий командир Олег Могульський
Леонід Хода та новий командир Олег Могульський
фото: 1 окрема танкова Сіверська бригада/Facebook

«Даю слово, що буду робити все, що від мене залежить, щоб нарощувати наші сили, підтримувати особовий склад у повній боєготовності. Впевнений, що у нас все вийде», – сказав Могульський.

Новий командир Олег Могульский заявив, що йому «приємно очолити такий потужний колектив»
Новий командир Олег Могульский заявив, що йому «приємно очолити такий потужний колектив»
фото: 1 окрема танкова Сіверська бригада/Facebook

Раніше командира 80 десантно-штурмової бригади Еміля Ішкулова було звільнено через конфлікт з командуванням. Зокрема, комбриг був проти, аби бійців, що перебували на відновленні, відправляли на певний напрямок.

Нагадаємо, як повідомляв «Главком», командири десантно-штурмових батальйонів 80-ї Галицької бригади звернулися до президента України, верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського та командувача десантно-штурмових військ Ігоря Скибюка з проханням не знімати комбрига Еміля Ішкулова.

У зверненні командири 80-ї Галицької бригади заявили, що бригаду очолює професійний військовий, офіцер-десантник, полковник Еміль Ішкулов, який пройшов усі командирські ланки, знає, що таке вести людей за собою, зокрема і в тил ворога, знає, що таке полон і має чисельні нагороди.

Раніше з'явилася інформація про те, що Ішкулова можуть звільнити через те, що він відмовився виконувати завдання, яке було неспівмірне з силами бригади, яку він очолює.

До слова, командування Десантно-штурмових військ ЗСУ після широкого розголосу прокоментувало кадрове рішення щодо командира 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміля Ішкулова. У ДШВ заявили, що Ішкулова мають призначити на вищу посаду, враховуючи «безцінний бойовий та командирський досвід цього офіцера».

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Теги: полковник конфлікт ворог полон прапор

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