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Київський університет імені Тараса Шевченка відзначає 190-річчя з дня відкриття

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Київський університет імені Тараса Шевченка відзначає 190-річчя з дня відкриття
Київський національний університет імені Тараса Шевченка було засновано в 1834 році
фото: Facebook / Володимир Бугров

Ректор: 190-річна історія університету вплетена в найважливіші державотворчі процеси України

Київському національному університету імені Тараса Шевченка (КНУ) 15 липня 2024 року виповнилося 190 років. Про це повідомив ректор Володимир Бугров у своєму Facebook.

«Дорога університетська родино! 15 липня ми відзначаємо 190-річчя від дня урочистого відкриття університету. Університету, що став для Києва серцем, навколо якого завирувало життя. Університету, що зробив Київ центром інтелектуального спільноти. Університету-легенди, Університету-мрії, Університету-флагмана. За ці 190 років яких лише лихоліть не проносилося над його величним Червоним корпусом…» – написав ректор.

Університет Святого Володимира, початок 1910-х років
Університет Святого Володимира, початок 1910-х років
фото з відкритих джерел
Київський університет імені Тараса Шевченка відзначає 190-річчя з дня відкриття фото 1
фото з відкритих джерел

За його словами, університет вистояв, пройшов крізь численні історичні бурі та грози, зумів сформувати й утримати власну традицію, а його обирають ті, кому КНУ дає можливість стати лідерами у професії та суспільному житті. Бугров зауважив, що 190-річна історія КНУ вплетена в найважливіші державотворчі процеси України, де він – не лише їх свідок, а й безпосередній учасник. 

«І Державність й університет пов’язані з іменем Володимира Великого. Для Української держави він – уособлення тисячолітньої традиції та розбудови, для університету – перший духовний лідер. Нехай відчуття приналежності до великої держави, величної історії, світового поступу дає нам сили у непростій боротьбі, мудрість та далекоглядність! Переможемо!» – зазначив очільник вишу.

Мітинг біля стін Київського університету 24 липня 1990 р.
Мітинг біля стін Київського університету 24 липня 1990 р.
фото з відкритих джерел

Володимир Бугров упевнений, що університет був, є і буде генератором прогресивних ідей в Україні, двигуном її суспільного розвитку, джерелом її найвагоміших наукових відкриттів.

До слова, петиція про звільнення ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова набрала 25 тис. необхідних голосів. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський. Про це стало відомо із сайту Офісу президента.

Також Військовий інститут КНУ імені Тараса Шевченка втрапив у гучний скандал, запросивши у свої стіни з лекцією про історію державотворення проросійського політика, народного депутата Максима Бужанського. 

Стало відомо, що студенти Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка звинувачують професора Микиту Василенка в сексизмі і вимагають від уповноваженого Верховної Ради з прав людини його звільнення.

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Теги: професії Володимир Бугров традиції університет Facebook історія

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