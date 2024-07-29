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«Залиште комбригом Ішкулова!» Командири 80-ї бригади звернулися до Зеленського і Сирського

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Залиште комбригом Ішкулова!» Командири 80-ї бригади звернулися до Зеленського і Сирського
Командири десантно-штурмових батальйонів 80-ї Галицької бригади просять не знімати комбрига Еміля Ішкулова
фото: скриншот відео

80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада, яка на днях отримала інформацію про ймовірне зняття з посади комбрига, полковника Еміля Ішкулова, виступила проти такого рішення

Командири десантно-штурмових батальйонів 80-ї Галицької бригади звернулися до Президента України, Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського та та командувача Десантно-штурмових військ Ігоря Скибюка з проханням не знімати комбрига Еміля Ішкулова.

У зверненні  командири 80-ї Галицької бригади заявили, що бригаду очолює  професійний військовий, офіцер-десантник, полковник Еміль Ішкулов, який пройшов усі командирські ланки, знає, що таке вести людей за собою, зокрема і в тил ворога, знає, що таке полон і має чисельні нагороди.

«Це командир, який детально планує всі операції, для нього на першому місці - життя кожного з нас. Це професійний військовмй, який розуміє сучасне поле бою та адекватно реагує на виклики російсько-української війни», – заявили командири.

У бригаді висловили нерозуміння, «чому командири, які користуються беззаперечним авторитетом серед особового складу, які мають звитяжний бойовий шлях та досвід великої війни – неугодні для вищого керівництва ЗСУ, адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати реальний стан справ, не займаються замилюванням очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів».

Ішкулов був призначений комбригом 80-ки наприкінці 2022 року. Він воює з 2014-го, тоді він був командиром розвідувального взводу у 25 повітрянодесантній бригаді.

Раніше з'явилася інформація про те, що Ішкулова можуть звільнити через те, що він відмовився виконувати завдання, яке було неспівмірне з силами бригади, яку він очолює.

Нагадаємо, у Збройних Силах України за дорученням Головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського завершена розробка та почалось впровадження комплексної програми дій «Збереження життя військовослужбовців». 

Програма «Збереження життя військовослужбовців» – це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів.

Читайте також: Мобілізація, деокупація Криму, звернення до українців за кордоном. Інтерв'ю Сирського The Guardian
Теги: ЗСУ військові Володимир Зеленський Україна Олександр Сирський

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