Головний чтець Шевченкіани. Герой України Анатолій Паламаренко відзначає 85-річчя

Шлях у велике мистецтво для Паламаренка розпочався ще зі школи: він полюбляв читати вірші, гуморески та любив копіювати однокласників, учителів, знайомих

Паламаренко: «Мрію, щоб після нашої Перемоги на усіх білбордах було написано, що «Мова – це мати єднання, бать­ко громадянства і сторож дер­жави!»

12 липня 2024 року виповнюється 85 років від дня народження народного артиста України, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка, Героя України Анатолія Несторовича Паламаренка.

«Главком» зібрав основні факти з життя українського майстра художнього слова.

Біографія Анатолія Паламаренка

Народився майстер слова 12 липня 1939 у містечку Макарові Київської області в родині колгоспників Нестора Тимофійовича та Єлизавети Оксентіївни Паламаренків.

Шлях у велике мистецтво для Паламаренка розпочався ще зі школи: він полюбляв читати вірші, гуморески та любив копіювати однокласників, учителів, знайомих. Починаючи з восьми років, він постійно виступав на шкільних концертах. Після закінчення десятирічки юнак вирішив стати артистом.

«1946-го я пішов до шко­ли. Мені тоді було сім років. Че­рез рік, коли мав вісім років, впер­ше вийшов на сцену з творами Гоголя. Тоді був якийсь його юві­лей. Учителька попросила ви­вчити напам’ять «Про товарі­щєство». Мене уважно слухали. А після виступу у моїй душі осе­лилася дивна надія, що я незви­чайний хлопчик. Що у мене є та­лант до слова», – розповідав майстер слова. Після школи він вступив до Київського театрального інституту ім. І. Карпенка-Карого.

Після закінчення Макарівської середньої школи Анатолій Паламаренко навчався у Білгород-Дністровському культосвітньому технікумі. Потім – Київський театральний інститут фото з відкритих джерел

Студентом Паламаренко із зіграв на сцені учбового театру Інституту драматичну роль Акима у виставі «Влада темряви» Льва Толстого і комедійну роль пана де Пурсоньяка в однойменній комедії Жана-Батиста Мольєра, а також свата в «Назарі Стодолі» Тараса Шевченка. Після закінчення інституту Анатолій Паламаренко отримав роботу у Хмельницькому обласному драматичному театрі. Пропрацювавши один рік, він повернувся до Києва, аби працювати у Київській (нині Національній) філармонії.

В його репертуарі був і «Ярмарок» Остапа Вишні, і «Сон» Тараса Шевченка, й «Зачарована Десна» Олександра Довженка, а ще твори Миколи Гоголя, Івана Нечуя-Левицького та інших.

«До Шевченка я йду вже 65 років. Увесь час піднімаюся до нього, як альпініст на високу гору, вивчаючи його творчість, характер, життя, особливості натури», - розповідав Анатолій Паламаренко у 2013 році фото з відкритих джерел

Особливе місце у творчій роботі артиста займає Шевченкіана, над якою він працює усе своє життя. Тож Анатолій Паламаренко був удостоєний високих звань незалежної України – лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1993) і Героя України (2009).

«Мав якось виступ у Луганську. «Хто там прийде на концерт у понеділок!» – думаю. Приїжджаю – повний зал людей», – розповідав майстер слова.

За роки своєї творчої діяльності Паламаренко дав сотні концертів у концертних залах і в сільських клубах, на польовому стані і в цехах заводів та фабрик, робітничих гуртожитках, перед учнівською і студентською молоддю, також брав участь у Декадах і Днях української літератури і мистецтв в республіках колишнього Союзу, демонстрував своє мистецтво за кордоном.

У репертуарі Анатолія Паламаренка незчисленна кількість класики української літератури: від «Фата Моргани» Михайла Коцюбинського і «Кайдашевої сім’ї» Івана Нечуя-Левицького до Шевченкового «Кобзаря» фото з відкритих джерел

На питання у чому се­крет популярності митця, Паламаренко відповідав: «Для мене поняття «любов» – глибоке, філософське і жи­тейське. Не переношу неспра­ведливості і у мирному житті, і у воєнний час, не можу стояти осторонь тих подій, які усі пере­живаємо. Треба вміти зіграти по­чуття автора, які він вклав у свій твір. На сцені має звучати автор, а не той, хто виступає. Якщо чи­таєш Шевченка, Довженка чи ще когось із класиків, треба від­чути їхній дух, йти від образу по­ета чи письменника і зрозуміти, що автор вклав у слово».

Анатолій Паламаренко читає цикл лекцій студентам національних університетів ім. Тараса Шевченка та Михайла Драгоманова, свій предмет артист назвав – «Слово». Також викладає курс сценічної мови в Національній музичної академії ім. Петра Чайковського.

Анатолій Паламаренко: «Ми не можемо бути народом України. Мусимо стати українським народом. Тому що народ України – то населення, а український народ – це нація. Поки нація справжня не народиться, не буде міцної держави» фото з відкритих джерел

Майстер слова називає себе націоналістом та протягом всього життя поширював українське серед населення.

«Оцей посил «какая раз­ніца» настільки поширився… І до чого це призвело – до про­клятої війни. Якби наш перший президент взявся саме за те, щоб українізувати схід, Дон­бас, південь… Як би це все було по-іншому! Щоб усі заговори­ли українською, тоді б і Україна була українською. Тоді не було б за що зачепитися цьому дияво­лу московському. Люди, живу­чи в Україні, не навчилися бути українцями, а чужомовними. Ось на це треба було насампе­ред звертати увагу! Згуртову­вати дух людський. Мрію, щоб після нашої Перемоги на усіх білбордах було написано, що «Мова – це мати єднання, бать­ко громадянства і сторож дер­жави!», – заявив Паламаренко.

Народний артист має сина Олексія, який грає у столичному театрі імені Франка. Паламаренко висловлювався, що намагається часто відвідувати театри: «В театрі імені Івана Франка працює мій син Олексій. Мені дуже подобається, як він грає Омелька в «Мартині Борулі». Стараюся не пропускати прем’єр франківців».

Також у Анатолія Паламаренка був син Оксентій, проте його не стало у 28 років. «На початку 2000-х пережив велику трагедію. Помер мій син Оксентій, ви­пускник філологічного факультету, пре­красно володів англійською. 18 днів не дожив до 29 років. Було йому 11 літ, як вибухнув Чорнобиль. Можливо, це впли­нуло на його здоров’я», – розповідав народний артист.

Повномасштабне вторгнення майстер слова зустрів у рідному місті Макарів.

«Коли бомбили, то ми з родиною у погребі ховалися, а як стихало трохи, то в будинок заходили. Але ж і там було дуже холодно. Затопити ніяк, електрики немає, зв’язку немає. Намучилися. А в нас же внученька дев’ятимісячна, так за маленьку напереживалися, а воно ж плаче й пла-че… Сиділи в погребі до 7 березня», – розповідав митець. 10 березня Паламаренку з родиною вдалося виїхати на Львівщину.

Український поет-пісняр Вадим Крищенко на своїй сторінці Facebook опублікував привітання для Паламаренка та виклав спільну світлину: «Щиро і сердечно вітаю свого творчого побратима великого майстра художнього слова Анатолія Паламаренка з ювілеєм. Йому – 85. Він – патріот. Великий українець. Є прикладом для багатьох. Нам є про що і про кого згадати. Де звучить закличний голос Анатолія Паламаренка – там і близько нема «русского мира». Бути глашатаєм України – в цьому знакова місія цього великого митця і людини».

Анатолій Паламаренко та Вадим Крищенко фото: Facebook / Вадим Дмитрович Крищенко

Нагадаємо, Анатолій Паламаренко та Вадим Крищенко зачарували віршами про росіян. Видатні українці нагадали про «псячу натуру» нашого східного сусіда.