Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Командування Десантно-штурмових військ прокоментувало звільнення командира 80 бригади

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Командування Десантно-штурмових військ прокоментувало звільнення командира 80 бригади
Еміль Ішкулов
фото: Сергій Стерненко, Telegram

Командування ДШВ заявило, що Ішкулова мають призначити на вищу посаду

Командування Десантно-штурмових військо ЗСУ після широкого розголосу прокоментувало кадрове рішення щодо командира 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміля Ішкулова.

У ДШВ заявили, що Ішкулова мають призначити на вищу посаду, враховуючи «безцінний бойовий та командирський досвід цього офіцера».

«Це дозволить застосувати його знання,  навички та лідерські якості, отримані під час планування та організації ведення бойових дій, вже у масштабі Десантно-штурмових військ ЗС України», – йдеться у заяві командування.

Як запевнило командування десантно-штурмових військ, новопризначений командир 80 бригади – «грамотний бойовий офіцер, який є Народним Героєм України та лицарем орденів І, ІІ і ІІІ ступенів «Богдана Хмельницького» всіх ступенів, тривалий час успішно вів бойові дії в складі саме цієї легендарної бригади».

Нагадаємо, як повідомляв «Главком», командири десантно-штурмових батальйонів 80-ї Галицької бригади звернулися до президента України, Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського та та командувача десантно-штурмових військ Ігоря Скибюка з проханням не знімати комбрига Еміля Ішкулова.

У зверненні  командири 0-ї Галицької бригади заявили, що бригаду очолює  професійний військовий, офіцер-десантник, полковник Еміль Ішкулов, який пройшов усі командирські ланки, знає, що таке вести людей за собою, зокрема і в тил ворога, знає, що таке полон і має чисельні нагороди.

Раніше з'явилася інформація про те, що Ішкулова можуть звільнити через те, що він відмовився виконувати завдання, яке було неспівмірне з силами бригади, яку він очолює.

Нагадаємо, у Збройних силах України за дорученням Головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського завершена розробка та почалось впровадження комплексної програми дій «Збереження життя військовослужбовців». 

Програма «Збереження життя військовослужбовців» – це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів.

Читайте також: Мобілізація, деокупація Криму, звернення до українців за кордоном. Інтерв'ю Сирського The Guardian
Теги: ЗСУ військові Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орбан втрачає підтримку Європи
Угорський прем’єр уникає відповідей на головні питання
16 липня, 18:45
Прощання з воїном відбулося 28 червня у Макарові, на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку
Загинув на напрямку, де точаться найінтенсивніші бої. Згадаймо Миколу Ковтуна
2 липня, 09:00
У липні дефіцит в енергосистемі хоч і залишиться, однак буде суттєво меншим
Стало відомо, коли покращиться ситуація в енергосистемі
3 липня, 16:09
Шольц заявив, що Німеччина не стане учасником війни в Україні
Німеччина не підтримує припинення вогню в Україні – Шольц
3 липня, 20:11
За словами ексгенпрокурора, у Швейцарії була «велика кротяча нора, яка веде прямо у Москву»
Луценко назвав справжню мету проведення Саміту миру в Швейцарії
7 липня, 19:29
Дитяча медустанова потребує колосальних вкладень для заміни обладнання, що було знищене
«Охматдит» отримає 1 млн грн на відновлення від мецената Парамонова та SMK Group Волонтерська ініціатива
9 липня, 14:03
Сьогодні святкують День Рибалки
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:05
«Укрзалізниця» провела безпрецедентне підвищення тарифів влітку 2022 року, відразу на 70%, і відтоді економічна ситуація в Україні навіть покращилася
Гендиректор Федерації роботодавців оцінив наслідки підвищення тарифів «Укрзалізниці»
22 липня, 13:49
Юліан Рьопке зазначає, що росіяни під Торецьком намагаються створити котел
Bild попереджає, що ЗСУ можуть потрапити в котел під Торецьком
26 липня, 18:37

Події в Україні

«Ця звичка знадобиться восени і взимку»: «Укренерго» звернулося з проханням
«Ця звичка знадобиться восени і взимку»: «Укренерго» звернулося з проханням
Окупанти риють окопи біля водойми-охолоджувача Запорізької АЕС
Окупанти риють окопи біля водойми-охолоджувача Запорізької АЕС
Нові Himars і Javelin від США та Харлан боротиметься за бронзу на Олімпіаді. Головне за 29 липня
Нові Himars і Javelin від США та Харлан боротиметься за бронзу на Олімпіаді. Головне за 29 липня
Командування Десантно-штурмових військ прокоментувало звільнення командира 80 бригади
Командування Десантно-штурмових військ прокоментувало звільнення командира 80 бригади
«Залиште комбригом Ішкулова!» Командири 80-ї бригади звернулися до Зеленського і Сирського
«Залиште комбригом Ішкулова!» Командири 80-ї бригади звернулися до Зеленського і Сирського
Удар ЗСУ по аеродрому «Саки»: супутники зафіксували наслідки (фото)
Удар ЗСУ по аеродрому «Саки»: супутники зафіксували наслідки (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Путін сипле погрозами союзникам України: Німеччина відреагувала
57K
Дзюдоїстка Білодід покидає Олімпіаду через дискваліфікацію
53K
Чиновники КНДР терміново шукають за кордоном ліки для Кім Чен Ина
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
21K
У Київському метрополітені новий улюблений «пасажир»
16K
Турецький бізнес панікує: туристи тікають до сусідньої країни

Новини

Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
Сьогодні, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
Вчора, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
Вчора, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Вчора, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
27 липня, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
27 липня, 07:00

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua