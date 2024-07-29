Командування Десантно-штурмових військ прокоментувало звільнення командира 80 бригади

Командування ДШВ заявило, що Ішкулова мають призначити на вищу посаду

Командування Десантно-штурмових військо ЗСУ після широкого розголосу прокоментувало кадрове рішення щодо командира 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміля Ішкулова.

У ДШВ заявили, що Ішкулова мають призначити на вищу посаду, враховуючи «безцінний бойовий та командирський досвід цього офіцера».

«Це дозволить застосувати його знання, навички та лідерські якості, отримані під час планування та організації ведення бойових дій, вже у масштабі Десантно-штурмових військ ЗС України», – йдеться у заяві командування.

Як запевнило командування десантно-штурмових військ, новопризначений командир 80 бригади – «грамотний бойовий офіцер, який є Народним Героєм України та лицарем орденів І, ІІ і ІІІ ступенів «Богдана Хмельницького» всіх ступенів, тривалий час успішно вів бойові дії в складі саме цієї легендарної бригади».

Нагадаємо, як повідомляв «Главком», командири десантно-штурмових батальйонів 80-ї Галицької бригади звернулися до президента України, Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського та та командувача десантно-штурмових військ Ігоря Скибюка з проханням не знімати комбрига Еміля Ішкулова.

У зверненні командири 0-ї Галицької бригади заявили, що бригаду очолює професійний військовий, офіцер-десантник, полковник Еміль Ішкулов, який пройшов усі командирські ланки, знає, що таке вести людей за собою, зокрема і в тил ворога, знає, що таке полон і має чисельні нагороди.

Раніше з'явилася інформація про те, що Ішкулова можуть звільнити через те, що він відмовився виконувати завдання, яке було неспівмірне з силами бригади, яку він очолює.

Нагадаємо, у Збройних силах України за дорученням Головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського завершена розробка та почалось впровадження комплексної програми дій «Збереження життя військовослужбовців».

Програма «Збереження життя військовослужбовців» – це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів.