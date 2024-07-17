Верховний комісар ООН у справах біженців приїхав у Харків

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді (в центрі)

За інформацією Синєгубова, ООН надала області 10 потужних генераторів для 7 громад

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді 17 липня перебуває у Харкові. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні з візитом на Харківщині перебуває Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Обговорили оперативну ситуацію в області та актуальні проблемні питання. Серед них – підготовка до опалювального сезону», – йдеться у дописі.

Також харківські посадовці разом з Гранді вшанували пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії.

{арківські посадовці разом з Гранді вшанували пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії фото: Олег Синєгубов, Facebook

«З минулого року, коли встановили пам'ятник, на жаль, кількість загиблих зросла до 95», – зазначив начальник ОВА.

За інформацією Синєгубова, ООН надала області 10 потужних генераторів для 7 громад. «Це обладнання призначене для об'єктів критичної інфраструктури міст і сіл, і будуть надзвичайно важливі у випадках відсутності електроенергії. Їх передадуть у Богодухівську, Первомайську, Валківську, Безлюдівську, Лозівську, Височанську та Чугуївські громади», – розповів керівник області.

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ООН надала області 10 потужних генераторів для 7 громад фото: Олег Синєгубов, Facebook

Зазначимо, Філіппо Гранді вже вп'яте від початку повномасштабного вторгнення РФ відвідує Україну, зокрема втретє він приїхав до Харкова. Учора, 16 липня, Філіппо Гранді зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський терор можуть зупинити лише сучасні системи ППО та далекобійна зброя. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні наприкінці 861-го дня війни.