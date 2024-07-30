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Звільнений комбриг 80-ї бригади про розмову з Сирським: До спільно знаменника не прийшли

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Звільнений комбриг 80-ї бригади про розмову з Сирським: До спільно знаменника не прийшли
Екскомандир 80-ї бригади Еміль Ішкулов
фото з відкритих джерел

Колишній комбриг побачив позитивний момент у тому, що головнокомандувач  Сирсьий його почув і поспілкувався з ним

Полковник Еміль Ішкулов, якого нещодавно відсторонили від командування 80-ю окремою десантно-штурмовою Галицькою бригадою, повідомив «Главкому», що він повторно спілкувався із головнокомандувачем Олександром Сирським, але «до спільного знаменника вони не прийшли».

За словами Ішкулова, відеозвернення командирів підрозділів 80-ї бригади на адресу командувача Десантно-штурмових військ Ігоря Скибюка, головнокомандувача Олександра Сирського і верховного головнокомандувача, президента Володимира Зеленського з проханням залишити комбрига на посаді, яке облетіло інтернет 29 липня, не матиме ніякого результату.

«Я вже спілкувався повторно з головнокомандувачем. На посаду командира бригади мене не повернуть. Мене вже зняли, прийшов мій наступник, він прийняв посаду і вже виконує обов’язки», – заявив Ішкулов.

Та все ж у цій ситуації колишній комбриг побачив позитивний момент у тому, що головнокомандувач його почув і поспілкувався з ним.

«Але все одно до спільного знаменника ми не прийшли», – додав Ішкулов.

Нагадаємо, як повідомляв «Главком», командири десантно-штурмових батальйонів 80-ї Галицької бригади звернулися до президента України, Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського та та командувача десантно-штурмових військ Ігоря Скибюка з проханням не знімати комбрига Еміля Ішкулова.

У зверненні  командири 0-ї Галицької бригади заявили, що бригаду очолює професійний військовий, офіцер-десантник, полковник Еміль Ішкулов, який пройшов усі командирські ланки, знає, що таке вести людей за собою, зокрема і в тил ворога, знає, що таке полон і має чисельні нагороди.

Раніше з'явилася інформація про те, що Ішкулова можуть звільнити через те, що він відмовився виконувати завдання, яке було неспівмірне з силами бригади, яку він очолює.

Як повідомлялося, командування Десантно-штурмових військ після широкого розголосу прокоментувало кадрове рішення щодо Ішкулова. У ДШВ заявили, що його мають призначити на вищу посаду, враховуючи «безцінний бойовий та командирський досвід цього офіцера».

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Теги: ЗСУ скандал полковник Олександр Сирський

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