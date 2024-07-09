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Головний конкурент Орбана оголосив збір після атаки РФ по «Охматдиту» й особисто їде до Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Головний конкурент Орбана оголосив збір після атаки РФ по «Охматдиту» й особисто їде до Києва
Петер Мадяр Він зазначив, що атака на «Охматдит» шокувала всіх, бо «жодна дитина не воює
фото: Péter Magyar, Facebook

Мадяр: «Завтра на світанку я поїду до Києва від імені партії «Тиса» та угорського народу. Як батько я не можу вчинити інакше»

Лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр оголосив збір на допомогу українським дітям після російської ракетної атаки по київській дитячій лікарні «Охматдит». Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Завтра на світанку я поїду до Києва від імені партії «Тиса» та угорського народу. Як батько я не можу вчинити інакше», - зауважив Мадяр.

Він зазначив, що атака на «Охматдит» шокувала всіх, бо «жодна дитина не воює. Вони нічого не можуть вдіяти. У них навіть не було шансу вижити».

«Ми, угорці, праві і ліві, разом відкидаємо насильство і війну. Ми солідарні, здоров'я та безпека дітей є нашим пріоритетом», - наголосив Мадяр.

Партія «Тиса» за допомогою фонду «Медспот» передасть значну кількість медичного та оздоровчого обладнання місцевим лікарням. Петер Мадяр особисто пожертвував 1 мільйон форинтів (близько 2500 євро).

«Рятуючи одне життя, ми рятуємо світ», - наголосив він.

Нагадаємо, угорський опозиціонер Петер Мадяр заявив, що не підтримує відправлення зброї в Україну. Мадяр заявив, що в питанні військової допомоги Україні він і його партія Tisza, що здобула друге місце на виборах до Європарламенту, поділяють позицію угорського уряду.

Водночас угорський опозиціонер підтримав право України на самозахист, назвав правителя Росії Путіна агресором і заявив, що «незалежність і суверенітет» України захищені на міжнародному рівні.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував лідерів країн Заходу за їх бажання перемогти Росію військовим шляхом.

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Теги: теракт Україна Угорщина батько дитина безпека Facebook Охматдит партії

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