Ворог прагне створити котел на Покровському напрямку. Чи вдасться?

Росіяни створюють котел на Покровському напрямку, але для кого, як не для себе?

Східний напрямок, підсумок доби.

Друзі, я нікого напевно не здивую, якщо напишу – найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку. І з моїх попередніх постів ви знаєте чому. Саме на Покровському напрямку ворог має важке, але щоденне просування, він дуже прагне створити великий котел і тому не шкодує тут ніяких резервів. Але для успіху треба прорвати нашу оборону північніше на Лиманському напрямку.

Щоб на півдні перерізати трасу «Костянтинівка – Покровськ», а на півночі трасу «Харків – Ростов», яка зв’язує Харківщину з головною агломерацією Донеччини (Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Словянськ). Ось тільки інший його напрямок, який має стати «второю щелепою» у цій спробі охопити наше Костянтинівське угрупування – без результатів. На Лиманському напрямку окупанти атакували 12 разів у районах Макіївки, Невського, Тернів та у Серебрянському лісі. Але просування нуль. У такому разі Покровський виступ ніяк не стане чимось більшим, аніж просто виступом.

По Торецьку противник був достатньо активним. Наші війська відбивали 16 атак противника поблизу Торецька, Залізного. та Північного. Гаряче також було на Курахівському напрямку. По Часовому Яру (Краматорський напрямок) за добу п’ять штурмів. Бої тривали у районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки. Ситуація навколо Григорівки постійно змінюється, дуже багато невеликих боєзіткнень зі зміною позицій у ту чи іншу сторону тому казати про якісь серйозні зміни лінії бойового зіткнення немає сенсу. Немає там у ворога просувань, які вартували б відмітки на карті.

Окремо на прохання читачів, яким ця ділянка дуже болить. Просування ворога у населеному пункті Часів Яр та те, що його підрозділи у місті перетнули канал «Сіверський Донець – Донбас» не підтверджую. Розповіді про прохід окупантів у самому Часовому Яру під нашою лінією оборони по якимось трубам каналізації – взагалі маячня! Де ви це берете? Подробиці та відповіді протягом доби будуть від Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» та у включеннях до ефіру Назара Волошина, слідкуйте. Часів Яр і Торецьк під контролем ЗСУ.