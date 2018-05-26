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    Події в Україні

    У «Борисполі» затримали іранця, який заявив, що є терористом

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    Затриманий громадянин Ірану - У «Борисполі» затримали іранця, який заявив, що є терористом
    Затриманий громадянин Ірану

    Громадянин Ірану під час посадки на рейс заявив, що є терористом

    Державна прикордонна служба затримала в аеропорту Бориспіль громадянина Ірану, який заявив, що є терористом. Про це сповістив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

    За його словами, інцидент стався у суботу вранці в терміналі Д аеропорту. Під час посадки на рейс до Стокгольму іранець заявив, що є терористом.

    «Громадянин слідував транзитом з Тегерану. Особа затримана групою реагування відділу прикордонної служби. Багаж пасажира оглянутий із використанням службової собаки, натренованої на виявлення вибухівки», - написав у Facebook Слободян.

    Інформація про причетність даного громадянина до терористичних організацій перевіряється. Викликана слідчо-оперативна група Національної поліції.

    Нагадаємо, керівництво Міністерства інфраструктури України проінспектувало готовність державного аеропорту «Бориспіль» до прийому вболівальників фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться сьогодні в м. Києві.

    Зазначимо, раніше видання The Sun повідомило, що представники терористичної організації «Ісламська держава» на своїх Telegram-каналах закликають влаштувати теракти під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві.

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