Коли дітей почнуть вакцинувати від Covid-19? Інфекціоніст озвучив прогноз

«Треба вакцинувати більше дорослих, тоді діти будуть менше хворіти»

Поки що у світі немає системних клінічних досліджень щодо вакцинації від коронавірусу дітей молодше 12 років, сказав в інтерв’ю «Главкому» дитячий лікар-інфекціоніст Сергій Крамарев. Більш предметно на цю тему можна буде говорити не раніше, ніж наступного року, вважає фахівець.

«Не тільки в Україні, в усьому світі поки в цьому питанні ніхто нікуди не просунувся. Є певні клінічні дослідження в Штатах. На Кубі, я читав, з двох років вакцинують. Але це все на рівні експериментів. Думаю, раніше весни наступного року у світі це питання не буде вирішене», – прогнозує Крамарев.

На думку лікаря, убезпечити дітей від коронавірусу може щеплення дорослого середовища та елементарні заходи гігієни у період пандемії.

«Треба більше вакцинувати дорослих, тоді діти будуть менше хворіти. Плюс – не варто забувати про носіння масок, миття рук, використання санітайзерів, дотримання дистанції тощо. Іншого способу нема», – наголосив він.

Щодо симптомів коронавірусу, які проявляються як кишковий розлад, то їх складно одразу відрізнити від інших захворювань, повідомив Крамарев.

«Справді, є форми Covid-19, які проявляються як кишкова інфекція. Тому на перших порах відрізнити одне від іншого неможливо. Але є певні маркери: припустимо, контакт з хворою дитиною напередодні проявлення симптомів. Тут треба вже замислитися: чи не воно це? Якщо ж ніяких контактів чи інших маркерів не було, то виключити це неможливо. А всіх підряд, у кого понос, не тестують на коронавірус», – пояснив інфекціоніст.

Нагадаємо, на початку вересня, за повідомленням Національної академії наук України, захворюваність на Covid-19 серед дітей перевищила 10% від загальної кількості заражень, що стало максимальним показником із початку пандемії.

Тим часом кількість госпіталізацій дітей в США з Covid-19 різко зросла з тих пір, як «Дельта»-варіант коронавірусу став переважаючим, проте нове дослідження показує, що припущення про більшу небезпеку і викликання більш важкої форми захворювання, необгрунтовані.

Раніше педіатр із британського Інституту дитячого здоров'я UCL Теренс Стівенсон заявив, що приблизно кожна сьома дитина відчуває постійні симптоми коронавірусу через три місяці після одужання.

У той же час львівські медики рятують п’ятирічну дівчинку, в якої діагностували коронавірус. У дитини легені уражені на 80%.