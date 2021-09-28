Чи потрібно вакцинувати дітей від Covid-19? Ізраїльський лікар дав відповідь

Діти отримують менше за третину від стандартної дози вакцини

На сьогодні в Ізраїлі вакцинують дітей віком від 12 років

Дітям підходять усі вакцини від коронавірусу, які нині схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Питання полягає лише у їх дозуванні. Таку думку медичній експертці Unicef, українському педіатру Катерині Булавіновій висловив професор Школи громадського здоров’я університету Хайфа (Ізраїль) Манфред Грін, йдеться в матеріалі «Главкома» «Чи вакцинувати дітей і навіщо третя доза? Ізраїльський професор про останні відкриття науковців».

Професор додав, що на сьогодні Ізраїль вакцинує дітей від 12 років. Для цього використовують вакцину Pfizer, а незабаром буде схвалено і використання препарату Moderna.

При цьому, наразі діти отримують менше за третину від стандартної дози вакцини.

За словами Манфреда Гріна, дитячі організми добре реагують на щеплення, і нині Ізраїль працює над розширенням охоплення вакцинації дітей у віці від 2 до 12 років. Прищеплюється неживий вірус, тому у лікарів немає особливих побоювань.

Медик додав, що вакцинація дітей, яку зараз досліджують науковці, має дві основні мети: і захистити від хвороби, і сприяти припиненню розповсюдження інфекції. Завдяки щепленню дітей можна захистити від хвороби і їхніх родичів, наприклад, бабусь та дідусів, яким вакцинація може бути протипоказана за станом здоров’я.

Нагадаємо, нещодавно Pfizer заявила про ефективність вакцини для дітей від п’яти до 11 років.

Читайте також: