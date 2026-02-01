Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Черкасах на протест вийшли понад 300 ветеранів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Черкасах на протест вийшли понад 300 ветеранів
У Черкасах 1 лютого ветерани вийшли на акцію протесту.
фото: suspilne.media

Мітингувальники вимагали обʼєктивного розслідування стрілянини, у якій загинули поліцейські та колишній військовий

У неділю, 1 лютого, у Черкасах ветерани російсько-української війни влаштували акцію протесту. Вони зібрались біля будівлі обласної військової адміністрації з вимогою забезпечити обʼєктивне розслідування стрілянинини, у якій загинули четверо поліцейських та колишній військовослужбовець. Як інформує «Главком», про це повідомило «Суспільне».

Акцію протесту організував ветеран Сергій Коваль. За його словами, до протестів долучилися 350 ветеранів зі всієї України. Мітингувальники вимагали звільнити начальника Нацполіції Черкащини Олега Гудиму та видати родичам тіло загиблого у стрілянині ексвійськового Сергія Русінова. Ветерани додають, що не виправдовують загиблого побратима, але вважають, що стрілянини можна було уникнути.

У Черкасах на протест вийшли понад 300 ветеранів фото 1

«Найперші наші вимоги – звернути увагу на ветеранів, друге – відповідальність для виконавців, і щоб зняли обласного начальника поліції. Людина керувала цим, обласний очільник знав, що відбувається. Він знав, що може бути, і послав туди поліцейських, їх розстріляли, загинув наш побратим, теж розстріляний, і це болить», – каже Сергій Коваль.

За словами учасника акції Андрія Зозулі, загиблий у стрілянині Сергій Русінов захищав Україну у 2014 році у межах Антитерористичної операції, а також під час повномасштабного вторгнення Росії з 2022 до 2024 року. Учасник акції стверджує, що Русінов демобілізувався у звʼязку з пораненням, а два його сини наразі продовжують службу в лавах української армії.

У Черкасах на протест вийшли понад 300 ветеранів фото 2

«Нас навчила держава воювати, захищати землю, Україну, рідних та близьких. Можливо, він для себе не знайшов іншого виходу, як прийняти цей бій. Я не виправдовую його дії, я сам ішов до нього, щоб все залагодити», – заявив Андрій Зозуля.

За даними «Суспільного», представники поліції не вийшли до мітингувальників. Однак ситуацію журналістам прокоментував голова Нацполіції України Іван Вигівський. Він наголосив, що статус ветерана не є виправданням вбивства. Також Вигівський розповів, що операцію затримання колишнього військового здійснювали досвідчені поліцейські.

У Черкасах на протест вийшли понад 300 ветеранів фото 3

«Це були бійці спецпідрозділу, які мали бойовий досвід. З ним спілкувалися спокійно, з урахуванням його статусу ветерана війни. Втім, він забарикадувався та не йшов на контакт. Тож поліцейські запросили до спілкування його побратимів. Саме ці хвилини стали критично важливими – він непомітно покинув територію домоволодіння та влаштував засідку біля дороги у лісистій місцевості, де і влаштував стрілянину», – сказав Іван Вигівський.

Нагадаємо, у Черкаській області під час затримання підозрюваного у вчиненні вбивства той відкрив вогонь по правоохоронцях. Унаслідок цього загинули четверо поліцейських, ще одного правоохоронця поранено.

Як відомо, поліцейських застрелив 59-річний житель Корсунщини, колишній військовослужбовець.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Удар по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: з’явилися нові подробиці
Удар по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: з’явилися нові подробиці
У Черкасах на протест вийшли понад 300 ветеранів
У Черкасах на протест вийшли понад 300 ветеранів
Віталій Кім відверто розповів про те, скільки ще зможе воювати Україна
Віталій Кім відверто розповів про те, скільки ще зможе воювати Україна
Зеленський розкрив подробиці нового раунду перемовин у Абу-Дабі
Зеленський розкрив подробиці нового раунду перемовин у Абу-Дабі
Руслан Стефанчук повідомив про важку втрату
Руслан Стефанчук повідомив про важку втрату
Посол ЄС емоційно розповіла правду про перемир’я та ситуацію в Україні
Посол ЄС емоційно розповіла правду про перемир’я та ситуацію в Україні

Новини

Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Сьогодні, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua