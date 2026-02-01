У Черкасах на протест вийшли понад 300 ветеранів

Мітингувальники вимагали обʼєктивного розслідування стрілянини, у якій загинули поліцейські та колишній військовий

У неділю, 1 лютого, у Черкасах ветерани російсько-української війни влаштували акцію протесту. Вони зібрались біля будівлі обласної військової адміністрації з вимогою забезпечити обʼєктивне розслідування стрілянинини, у якій загинули четверо поліцейських та колишній військовослужбовець. Як інформує «Главком», про це повідомило «Суспільне».

Акцію протесту організував ветеран Сергій Коваль. За його словами, до протестів долучилися 350 ветеранів зі всієї України. Мітингувальники вимагали звільнити начальника Нацполіції Черкащини Олега Гудиму та видати родичам тіло загиблого у стрілянині ексвійськового Сергія Русінова. Ветерани додають, що не виправдовують загиблого побратима, але вважають, що стрілянини можна було уникнути.

«Найперші наші вимоги – звернути увагу на ветеранів, друге – відповідальність для виконавців, і щоб зняли обласного начальника поліції. Людина керувала цим, обласний очільник знав, що відбувається. Він знав, що може бути, і послав туди поліцейських, їх розстріляли, загинув наш побратим, теж розстріляний, і це болить», – каже Сергій Коваль.

За словами учасника акції Андрія Зозулі, загиблий у стрілянині Сергій Русінов захищав Україну у 2014 році у межах Антитерористичної операції, а також під час повномасштабного вторгнення Росії з 2022 до 2024 року. Учасник акції стверджує, що Русінов демобілізувався у звʼязку з пораненням, а два його сини наразі продовжують службу в лавах української армії.

«Нас навчила держава воювати, захищати землю, Україну, рідних та близьких. Можливо, він для себе не знайшов іншого виходу, як прийняти цей бій. Я не виправдовую його дії, я сам ішов до нього, щоб все залагодити», – заявив Андрій Зозуля.

За даними «Суспільного», представники поліції не вийшли до мітингувальників. Однак ситуацію журналістам прокоментував голова Нацполіції України Іван Вигівський. Він наголосив, що статус ветерана не є виправданням вбивства. Також Вигівський розповів, що операцію затримання колишнього військового здійснювали досвідчені поліцейські.

«Це були бійці спецпідрозділу, які мали бойовий досвід. З ним спілкувалися спокійно, з урахуванням його статусу ветерана війни. Втім, він забарикадувався та не йшов на контакт. Тож поліцейські запросили до спілкування його побратимів. Саме ці хвилини стали критично важливими – він непомітно покинув територію домоволодіння та влаштував засідку біля дороги у лісистій місцевості, де і влаштував стрілянину», – сказав Іван Вигівський.

Нагадаємо, у Черкаській області під час затримання підозрюваного у вчиненні вбивства той відкрив вогонь по правоохоронцях. Унаслідок цього загинули четверо поліцейських, ще одного правоохоронця поранено.

Як відомо, поліцейських застрелив 59-річний житель Корсунщини, колишній військовослужбовець.