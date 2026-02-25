Головна Країна Події в Україні
Поблизу Черкас на Дніпрі двоє людей на квадроциклі провалилися під лід

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Врятовані не постраждали
колаж: ДСНС

«Не гуляйте на водоймах, а тим паче – не виїжджайте на них транспортом! Це смертельно небезпечно»

Поблизу Черкас на річці Дніпро під час руху на квадроциклі двоє людей провалилися під кригу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Водолази ДСНС витягнули чоловіків із води й транспортували до берега. Врятовані не постраждали.

«Шановні громадяни! Лід на річках тане, в країні стало тепліше! Не гуляйте на водоймах, а тим паче – не виїжджайте на них транспортом! Це смертельно небезпечно навіть у сильні морози, а зараз – і поготів. Нехтування правилами безпеки на водоймах може коштувати життя!», – наголошують рятувальники.

До слова, 4 січня у Києві на річці Дніпро біля Русанівської набережної двоє людей провалилося під кригу. Прибувши на місце виклику, водолази-рятувальники виявили у воді, на відстані близько 300 м від берега, хлопця та дівчину віком орієнтовно 20-25 років.

Раніше у Вінниці на замерзлій річці Південний Буг чоловік катався на ковзанах та провалився в крижану водойму. Очевидець його врятував.

Як повідомлялося, на річці Дніпро від берега відкололася крижина з трьома рибалками. Рятувальники оперативно прибули на місце та за допомогою човна доставили чоловіків на берег.

Також на затоці Собаче гирло в Оболонському районі Києва рятувальники врятували собаку, який провалився під лід. За словами рятувальників, пес побачив лебедя та кинувся до нього. Як наслідок, тонкий лід не витримав і чотирилапий опинився у крижаній воді. Знесилений пес не мав сил вибратися самотужки.

Теги: Черкащина ДСНС

